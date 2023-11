Maria Carafoli lascia Modenamoremio, a sostituirla Angelo Giovannini

Modenamoremio, la società di promozione del Centro Storico di Modena, dal mese di gennaio avrà un nuovo Direttore. Sarà Angelo Giovannini, giornalista modenese, ex sindaco di Bomporto, esperto in promozione del territorio e curatore di eventi e iniziative a livello provinciale e nazionale, figura di indubbia esperienza e dalle competenze testimoniate dal suo ampio e qualificato percorso professionale, che subentra a Maria Carafoli.

A formalizzare la decisione all’unanimità il Consiglio di Amministrazione di Modenamoremio riunitosi giovedì 9 novembre, che ha così accolto la richiesta di avvicendamento sottopostagli nel 2018 dalla stessa Carafoli, in carica dal 2011. Maria Carafoli, che resterà in carica effettiva fino a fine anno, ha organizzato decine di iniziative di successo, unendo a questo la direzione amministrativa e progettuale di Modenamoremio, affiancherà inoltre il nuovo direttore fino all'approvazione del bilancio 2023, che la stessa Carafoli presenterà all'Assemblea dei soci, prevista per il 18 aprile 2024.

Mario Bugani, presidente di Modenamoremio: “Non posso che cominciare ringraziando di cuore Maria Carafoli per il meraviglioso lavoro svolto in questi anni, nei quali ha messo le sue competenze, la sua esperienza, la sua straordinaria capacità di fare rete al servizio del centro storico della nostra città e di chi lo vive. Con Angelo Giovannini, cui auguro buon lavoro, abbiamo scelto una figura che gode della nostra totale fiducia”.

Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio: “Questa esperienza, così importante nel mio percorso professionale, è stata molto di più rispetto ai tanti eventi, ai progetti, alle collaborazioni di tutti questi anni. Se penso a Modenamoremio penso soprattutto a tutte le persone, a partire dai soci, con le quali abbiamo lavorato insieme per rendere il centro storico della nostra città sempre più bello e attrattivo. Non si può occupare questo ruolo se non si ama profondamente Modena e la sua storia, ma soprattutto la sua gente”.

"Diamo un caloroso benvenuto al nuovo Direttore Angelo Giovannini, ringraziando Maria Carafoli per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Modenamoremio è una realtà fondamentale per la promozione e la valorizzazione del centro storico di Modena, a vantaggio delle attività commerciali e dell'intera città", ha commentato Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena.

"Condividiamo la fiducia espressa dal Presidente Mario Bugani al nuovo Direttore Giovannini, auspicando che, con la fattiva collaborazione che fin d'ora garantiamo, proseguano gli ottimi risultati raggiunti nei dodici anni di direzione di Maria Carafoli, esempio di come l'amore per la nostra bella città possa essere concretamente messo a frutto per valorizzarla e sostenere le attività che vivacizzano il centro storico", ha concluso Rossi.