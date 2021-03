Angiolina sconfigge il covid in tempo per la festa del suo centesimo compleanno

Angiolina Pizzetti festeggia la guarigione dal covid insieme al suo centesimo compleanno. Angiolina, classe 1921, reggiana di nascita ma, modenese d'adozione, dopo aver combattuto tante battaglie è riuscita a vincere anche quella contro il virus che l’ha colpita qualche settimana fa, guarendo anche grazie alle cure ricevute dal personale della casa di riposo Villa Sorriso di Marano sul Panaro, di cui è ospite.

Nata e vissuta a Novellara fino ai vent’anni,si trasferisce poi a Quingentole, nel mantovano, dalla sorella, per sfuggire dalla matrigna. Da qui una nuova vita ,che nel 1946, alla fine della guerra , culmina con il matrimonio insieme a Ionino, garzone del fornaio di Quingentole; dove oltre a sfornare il pane, i due giovani coniugi , “sfornano” due splendidi bambini.

È poi nel 1960 che si mettono in gioco,e decidono di aprire un forno tutto loro. Dopo una lunga ricerca, ne trovano uno in strada Formigina, nella Modena della crescita economica e del beat, dove tutta la famiglia si trasferisce. Angiolina e Ionino svolgono la professione di fornai fino al 1966 quando decidono di abbandonare la dura vita del forno rilevando una nota tabaccheria della città, in via don Minzoni. La vita prosegue poi tra grandi e piccoli accadimenti, come il matrimonio dei figli , ed il lavoro in tabaccheria. Purtroppo rimane vedova abbastanza presto, ma cresce tre bellissime nipoti, dal cui affetto è tuttora circondata.

Una vita molto attiva, ed una vecchiaia serena, nonostante l'infezione contratta nelle scorse settimane. Ora non le rimane altro che prepararsi a festeggiare il suo centesimo compleanno - per la precisione il 19 marzo - insieme al personale di Villa Sorriso, che le riserverà sicuramente importanti festeggiamenti.