Anno scolastico 100% in presenza, turno unico garantito dall'aumento dei bus

Il punto nel Tavolo riunito in Prefettura. Personale aggiuntivo a scuola almeno fino al 31 dicembre per i controlli sui green pass

Si è riunito, in videoconferenza, presieduto dal Prefetto Alessandra Camporota, il Tavolo di Coordinamento in tema di raccordo tra lo svolgimento delle attività didattiche ed il sistema di trasporto pubblico locale. Alla riunione erano presenti i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena, dei Comuni interessati, delle Forze di Polizia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei Dirigenti scolastici, di AMO e di SETA nonché il Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L.. Erano, inoltre, presenti i rappresentanti dei Sindacati confederali e delle Associazioni dei genitori e degli studenti.

In cima alla lista delle priorità le misure previste per l'imminente avio dell'anno scolastico, che dal 13 settembre vedrà migliaia di bambini e ragazzi riaffollare i banchi della nostra provincia

In primo luogo, il Prefetto ha delineato le disposizioni attualmente in vigore che prevedono la ripresa della didattica in presenza al 100%, la obbligatorietà del possesso del c.d. green pass da parte dei docenti e del personale ATA e il limite di riempimento dei mezzi di trasporto all’80% della capienza. Successivamente ha rammentato le indicazioni del CTS che raccomanda "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presìdi scolastici, ... di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta". L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà, quindi, alcuna interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure, ormai ben note, di prevenzione del contagio, ivi incluso l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei locali chiusi.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, il Presidente della Provincia ha elencato le iniziative assunte per adeguare la capienza delle aule alle disposizioni per la prevenzione del contagio, anche alla luce dell’incremento delle classi previsto per il prossimo anno scolastico, e ha assicurato che saranno limitate al massimo le eventuali deroghe.

La Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dottoressa Menabue, ha informato circa la disponibilità di risorse che consentiranno l’assunzione, almeno, fino al 31 dicembre, di docenti e personale tecnico da destinare da una parte al recupero delle competenze e dall’altra alla effettuazione dei controlli previsti dalla normativa. Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando per reperire le risorse che consentano il prolungamento dei contratti per il citato personale fino alla fine dell’anno scolastico.

In merito ai controlli dei green pass in ambito scolastico, nel corso dell’incontro si è preso atto della necessità di attendere le disposizioni che il Ministero dell’Istruzione, di concerto con le altre Autorità competenti, diramerà nei prossimi giorni e che dovrebbero prevedere la implementazione delle piattaforme informatiche in dotazione alle scuole. Al riguardo, i sindacati hanno auspicato una rapida definizione delle relative procedure, sottolineando la necessità di un potenziamento delle modalità di tracciamento e di uno sviluppo degli interventi di prevenzione per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti, i rappresentanti di AMO e SETA ne hanno assicurato la sostenibilità con didattica in presenza al 100% in un unico turno di ingresso, anche grazie ai finanziamenti disposti dal governo che consentono di prorogare l’utilizzo di mezzi sostitutivi. Al momento dovrebbero essere dunque scongiurati i problemi di scaglionamento che hanno caratterizzato l'ultima parte dell'anno scolastico precedente.