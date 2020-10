Sassuolo, annullata causa Dpcm l'ultima Fiera d'Ottobre

Come disposto dal Dpcm dello scorso 18 ottobre l’ultimo appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo è stato annullato, si svolgeranno solamente gli appuntamenti che lo stesso decreto non vieta: il mercato ambulante, l’apertura dei negozi e gli eventi statici su prenotazione (piazza d’Autore ed il concerto della Banda “La Beneficenza”).

Sono stati cancellati, quindi, gli eventi inizialmente in programma per domenica 25 ottobre.

Non si svolgeranno: gli spettacoli di strada, sport in piazza, il mercatino degli hobbisti in viale XX Settembre, gli appuntamenti musicali di piazza Garibaldi e piazzale Roverella, l’esposizione di auto e moto d’epoca in viale XX Settembre.

“La salute viene prima di tutto – commenta l’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – ed il Dpcm emanato domenica sera punta ad evitare le occasioni di assembramento proprio per limitare il più possibile le occasioni di contagio. Abbiamo apprezzato molto il senso civico dei sassolesi e di quanti, anche domenica scorsa, sono hanno partecipato alle iniziative delle Fiere indossando ovunque la mascherina anche in occasioni in cui, come ad esempio l’Autoporto, l’ampio spazio a disposizione poteva invogliare a non farlo: per questo ci dispiace annullare l’ultima domenica di fiera ma è necessario. Manterremo valide solamente le iniziative che il Dpcm consente: il mercato ambulante, che rientra nel “Regolamento del mercato settimanale del martedì e venerdì e stagionale delle domeniche di Ottobre”, oltre a quei due appuntamenti il cui ingresso è contingentato e su prenotazione, a cui è possibile assistere solamente seduti, con la mascherina indossata ed a distanza. I negozi in sede fissa, come in ogni parte d’Italia, avranno naturalmente la facoltà di tenere aperto per tutta la giornata con la possibilità di ampliare la propria superficie espositiva con un banco collocato fronte vetrina, contribuendo così a garantire il distanziamento esattamente come avviene per bar e ristoranti”.

Oltre al mercato ambulante della mattina ed ai negozi aperti, quindi, restano confermati solamente i due appuntamenti di piazzale Della Rosa: Piazza d’Autore, alle ore 11,30, con Daniele Mencarelli che presenterà “Tutto chiede salvezza”, in caso di pioggia all’Auditorium Bertoli di via Pia, su prenotazione ( https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com ); Il concerto del Corpo bandistico La Beneficenza, a partire dalle ore 16 (in caso di pioggia sarà annullato)