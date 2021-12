Motor Vally Fest. confermata per fine maggio l'edizione 2022

Torna in Emilia-Romagna la 'Motor Valley Fest', la rassegna dedicata ai motori organizzata a Modena prendendo il testimone dallo storico 'Motor Show' di Bologna. La quarta edizione della fiera si svolgerà all'ombra della Ghirlandina dal 26 al 29 maggio 2022. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la sua missione di questi giorni a Dubai per l'Expo 2020.

Il festival aprirà i battenti in concomitanza con Autopromotec, la manifestazione internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico, in calendario alla Fiera di Bologna dal 25 al 28 maggio. Confermata la formula del 'Fest': esposizioni di vetture dei brand della Motor Valley, incontri tematici, parate, esibizioni di vetture da competizione e il format 'Innovation and Talents' dedicata a talenti, start up e mondo universitario. L'appuntamento rientrerà anche nella campagna di comunicazione nata dall'accordo tra Ministero degli Esteri, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Regione e Apt Servizi per la promozione del Made in Italy e del comparto automotive italiano. La Motor Valley, insieme alla Food Valley emiliano-romagnola, è al centro della missione all'Expo di Dubai, che ieri ha dedicato la prima giornata a un altro tema caro alla Regione Emilia-Romagna: la Data Valley.

Oggi invece è toccato al cibo: davanti a 100 giornalisti da tutto il mondo, nel ristorante di Cibus, casa dell'Emilia-Romagna a Expo 2020, sono state presentate le eccellenze agroalimentari regionali. Poi è stata la volta dei motori, con il tour negli stand Ferrari, Maserati, Lamborghini e Ducati per la presentazione della DesertX World Premiere, il nuovo modello della Casa di Borgo Panigale.

"Con la sua qualità, la sua capacità continua di innovare e i prodotti straordinari che filiere e manifattura sono in grado di progettare e realizzare, unendo lo spirito di chi fa impresa alle competenze degli addetti in ogni comparto, lavoratrici e lavoratori altrettanto preparati, l'Emilia-Romagna sta conquistando l'Esposizione universale a Dubai- afferma Bonaccini- in particolare Food Valley e Motor Valley, insieme all'offerta turistica, aprono tantissime opportunità".

In questi anni, afferma il presidente, "abbiamo scommesso su internazionalizzazione, attrattività di investimenti e talenti, realizzando infrastrutture digitali e della conoscenza che oggi ci permettono di reagire meglio alla crisi post-pandemia, con stime di crescita molto positive. Ma soprattutto con un carico di progettualità e idee col quale far crescere la nostra economia, le nostre comunità locali, le nostre reti di protezione sociale. E il Paese. Siamo qui anche per accompagnare le nostre imprese e il nostro sistema della ricerca nel cambiamento che ci aspetta. La sfida è saper tenere insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale, per avere una crescita equa e diffusa.

L'Emilia-Romagna è pronta".

