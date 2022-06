Affitti scontati all'Rnord in cambio di volontariato, riparte il progetto

Dedicare alcune ore al mese del proprio tempo ad attività di volontariato per ottenere, in cambio, la possibilità di alloggiare con un affitto agevolato in 12 appartamenti, per 24 posti letto complessivi, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale all’R-Nord. Dopo l’esperienza dell’anno scorso ritorna, con una formula che ricalca quella del 2021, il progetto “Antenne”, l’iniziativa promossa dal Comune di Modena, col coordinamento dell’assessorato alle Politiche giovanili, col duplice obiettivo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, contribuendo alla rigenerazione sociale delle periferie, e di rivitalizzare la rete dell’associazionismo, impegnandosi quindi per migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

L’anno scorso hanno partecipato ad “Antenne” 28 ragazzi, tutti con alloggio all’R-Nord (di cui quattro nei posti letto dello studentato), prestando oltre 6mila ore di volontariato nelle dieci associazioni del territorio che avevano aderito all’iniziativa.

È già possibile candidarsi al progetto, collegandosi al sito web www.comune.modena.it/ informagiovani e seguendo le istruzioni sulla pagina web dedicata, dove si potrà poi compilare un’apposita form. Il target di riferimento include studenti universitari, lavoratori e volontari di Servizio civile.

A chi è rivolto

La proposta è destinata a ragazzi e ragazze da 19 a 34 anni che, nel periodo compreso tra settembre 2022 e luglio 2023, dovranno svolgere volontariato a favore dei residenti nei quartieri Sacca e Crocetta, in diversi ambiti e in contesti di fragilità socioeconomica o educativa, in nove associazioni attive sul territorio. Rispetto all’anno scorso, il “monte ore” è stato ridotto da 270 a 240; in particolare, gli interventi includeranno attività di animazione socio-culturale e sportiva, sensibilizzazione al rispetto di regole e spazi, ma anche sostegno e accompagnamento per persone fragili, manutenzione degli spazi e affiancamento degli stranieri. Favorire la coesione sociale in un’area al centro di riqualificazione urbana; garantire nel quartiere un mix sociale e culturale ricco e coeso attraverso una composita ed equilibrata presenza di diverse componenti sociali; incentivare la partecipazione dei giovani alla vita civile e sociale, promuovendone la cittadinanza attiva e contrastando la frammentazione sociale, costituiscono infatti le altre finalità di “Antenne”.

A fronte dell’attività di volontariato, per i giovani selezionati è previsto appunto l’accesso a 12 alloggi situati nel complesso residenziale R-Nord di via Canaletto usufruendo di un canone di locazione dei posti letto disponibili scontato del 40 per cento (l’anno scorso era del 50 per cento). Gli appartamenti, offerti dall’Amministrazione e gestiti dalla società di trasformazione urbana CambiaMo, hanno dimensioni che vanno da 45 a 86 metri quadrati, presentando quindi la possibilità, in diversi casi, di accogliere più persone per vano. I ragazzi individuati all’esito del percorso di selezione – che prenderà il via in luglio con la fase dei colloqui motivazionali – dovranno poi dare vita anche a momenti condivisi e di team building incentrati sulle diverse attività svolte.

Le attività di volontariato

Sono nove, ma il numero potrebbe crescere, le associazioni di volontariato o sportive attive nei quartieri Sacca e Crocetta in cui i giovani selezionati per il progetto “Antenne” potranno collaborare da settembre 2022 e luglio 2023 ricevendo, in “cambio”, uno sconto significativo sul canone di affitto per abitare in alcuni appartamenti dell’Amministrazione comunale di Modena all’R-Nord.

In particolare, nell’associazione Alchemia sarà possibile contribuire alle attività di doposcuola per studenti di elementari e medie e a quelle di animazione per bambini. Alla Polisportiva Sacca, oltre ai compiti di segreteria, sono previsti il ricevimento degli iscritti ai corsi di danza, il supporto agli educatori del centro estivo e l’organizzazione delle serate di tombola, ballo e musica. Alla Junior Sacca, al fianco delle attività di segreteria, si dovranno assistere e accompagnare i bimbi e sistemare il magazzino e il parco pattini. Animazione per bambini anche col Gruppo volontari Crocetta, ma pure doposcuola per studenti di elementari e medie e corsi di italiano per stranieri. Allo Sport Village sono previste mansioni di organizzazione e sorveglianza delle attività del centro e di eventi sportivi; alla Croce Rossa Italiana si dovrà collaborare per gestire il centralino, per il doposcuola, per il supporto alla logistica e al magazzino per le attività socio-assistenziali (come, per esempio, preparazione e distribuzione di pacchi alimentari).

Ad Aliante – Centro giovanile Happen si contribuirà alle attività del Centro, ai laboratori (come, per esempio, quelli di serigrafia, fotografia, musica e danza), ai progetti avviati in collaborazione con le scuole e all’organizzazione di eventi e percorsi culturali, anche avviati con altre associazioni che condividono lo spazio del Centro (come Iroko). Alla Polisportiva Villa d’oro i compiti di segreteria e archivio (per pratiche di tesseramento e non solo) sono affiancati da quelli di gestione delle varie attività e di cura e pulizia degli spazi. Infine, a Modena Sobborghi si lavorerà per l’organizzazione e lo sviluppo di progetti a tema rigenerazione urbana, memoria storica e street art e di eventi per i cittadini e si dovrà partecipare alle attività condivise nel Centro Happen con altre associazioni.