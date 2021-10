Carpi, in arrivo due nuove antenne per la telefonia mobile

Il Comune di Carpi ha deliberato la locazione di due aree per due nuove Stazioni Radio Base (SRB), cioè “antenne” per telefonia mobile: sono in via don Luigi Sturzo (parco “Berlinguer”) e lungo la tangenziale “Losi” all’altezza dello Stradello Morto.

Le concessioni, della durata di nove anni e soggette alle normative nazionali e regionali, impegnano i gestori a mettere in atto tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nei prossimi giorni a tutti i cittadini residenti nel raggio di duecento metri dalle nuove Stazioni Radio Base sarà inviata una lettera contenente tutte le informazioni dettagliate.