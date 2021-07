Seconda dose Astra Zeneca, è possibile anticipare di due settimane il richiamo

Borsari: “Completare il ciclo per aumentare la protezione contro le varianti”. Già da oggi è possibile contattare i due numeri di telefono per anticipare la seconda dose fino a due settimane rispetto all’appuntamento fissato a 12 settimane

Aumentare più velocemente la copertura vaccinale a ciclo completo dei cittadini modenesi e venire incontro a chi ha esigenze di spostamento legate alle ferie estive. Sono questi gli obiettivi che l’Ausl si pone nel potenziare, già da oggi, le agende dei punti vaccinali per consentire l’anticipo anche di due settimane – non più solo di una – della seconda dose di vaccino Astra Zeneca (Comirnaty).

Il canale per spostare la seconda dose di Astra Zeneca rimane quello telefonico: call center coronavirus 059 3963663 attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00; call center per le prenotazioni 059 2025333 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00

A questi numeri telefonici si può chiamare anche per spostare – se pure di una sola settimana prima o dopo l’appuntamento fissato – la seconda dose di vaccino a mRNA (Pfizer e Moderna

Nel frattempo prosegue l’invio degli sms con la data della seconda dose ai cittadini che devono effettuarla fino al 4 agosto, ma anche coloro che non hanno ancora ricevuto l’sms di conferma, e necessitano di spostamento, potranno comunque rivolgersi a questi canali.

“Voglio esortare tutti i cittadini a completare il ciclo vaccinale iniziato, oppure a incominciarlo senza aspettare ancora, prenotando la vaccinazione. Ciò anche sfruttando le opportunità offerte, ad esempio, ai 60-79enni di utilizzare il vaccino monodose Johnson&Johnson. La protezione offerta dalla vaccinazione a ciclo completo ci consentirà infatti di innalzare il livello di sicurezza della nostra popolazione, anche contro il rischio della diffusione di varianti. Invito tutti a non attendere il ritorno dalle ferie per prenotare gli appuntamenti, ma farlo già da ora, cercando date che si concilino con le vacanze, anche ad agosto, prima delle ferie o subito dopo il ritorno. Lo ripeto, non attendiamo settembre: vogliamo anticipare quanto più possibile il raggiungimento di una copertura ottimale su tutte le fasce di popolazione”.

L’Ausl ricorda ai cittadini che la pagina dedicata del sito Ausl, https://www.ausl.mo.it/ vaccino-covid-seconda-dose- infoutili, contiene tutte le informazioni relative alle seconde dosi: come si può individuare nel proprio Fascicolo sanitario, come spostarla, con quale vaccino può essere effettuata, anche alla luce delle ultime indicazioni della struttura commissariale per Astra Zeneca alle persone con meno di 60 anni che, accanto alla cosiddetta vaccinazione eterologa (che prevede somministrazione di vaccino a mRNA) prevede anche la possibilità di richiedere la vaccinazione con il medesimo vaccino Astra Zeneca anche in seconda dose, dietro acquisizione di consenso informato.

Si ricorda infine che le persone che hanno avuto il Covid-19 da 3 a 6 mesi dopo la data del primo tampone positivo possono essere vaccinate con una sola dose di vaccino, contattando i canali di prenotazione riportati sul sito Ausl.