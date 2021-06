Antitetanica: sedute straordinarie per adulti

Dopo una sospensione temporanea causata dalla pandemia, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena ha attivato sedute straordinarie per la vaccinazione antitetanica degli adulti, a partire da questo venerdì, 2 luglio.

Le sedute sono programmate tutti i venerdì mattina del mese di luglio, più un ulteriore calendario previsto ad agosto con date in corso di definizione. In particolare, l’attività proporrà la vaccinazione difto-tetano-pertosse per il richiamo a 10 anni e la vaccinazione diftotetanica per il completamento del ciclo.

La sede unica per queste vaccinazioni sarà il punto vaccinale attivato in occasione della campagna anti-covid 19 presso l’Ospedale di Baggiovara, all’ingresso di via Giardini 1355 (entrata da Stradello Opera Pia Bianchi).

La vaccinazione è prenotabile attraverso i seguenti canali:

Numero verde 800239123

Farmacie private e comunali della provincia di Modena

Corner salute di alcuni ipermercati e supermercati Coop di Modena e provincia

Fascicolo sanitario elettronico

Portale Cupweb

App ERsalute

È possibile verificare la propria condizione vaccinale tramite il Fascicolo sanitario; coloro che hanno di recente effettuato la vaccinazione anti-covid hanno ricevuto il proprio stato vaccinale aggiornato direttamente da Fse. È consigliabile distanziare la vaccinazione covid19 dagli altri vaccini di almeno 15 giorni.