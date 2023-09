Modena protagonista al Congresso della Società Europea di Medicina d’Urgenza

La Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Civile di Baggiovara, diretta dal dottor Geminiano Bandiera è stata protagonista del prestigioso Congresso Europeo della Medicina d'Emergenza Urgenza (European Emergency Medicine Congress), organizzato dalla Società Scientifica Europea di Medicina d'Emergenza (EUSEM) che si è tenuto dal 16 al 20 settembre 2023 presso il Centro Congressi Internazionale di Barcellona. Sono stati sette, infatti, i lavori scientifici modenesi selezionati dal Comitato Scientifico del congresso e presentati agli esperti di tutto il mondo. I panel sono stati presentati da strutturati del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile e da alcuni specializzandi di Medicina di Emergenza e Urgenza, in formazione presso e strutture del Dipartimento Interaziendale di Emergenza e Urgenza. Uno di questi lavori è stato oggetto di una presentazione orale in sessione plenaria, un riconoscimento prestigioso per l'ospedale e il suo team di specialisti. Il lavoro di punta, intitolato "Evaluation of a Point-of-Care Ultrasound Protocol for Atraumatic Abdominal Pain in the Emergency Department: The ABCDEF Approach ed è stato firmato dal dottor Carmine Cristiano di Gioia. Oltre al lavoro principale, l'ospedale ha presentati altri sei abstract, tra cui uno sull'uso della POCUS nella gestione dei pazienti con polmonite da COVID-19, un caso sull'uso di REBOA per il controllo delle emorragie addominali, e casi clinici che coprono una vasta gamma di patologie, dimostrando l'impegno costante nell'innovazione e nell'assistenza di alta qualità.

“L’Emergenza-Urgenza è una specializzazione in continua evoluzione - commenta il dottor Geminiano Bandiera, direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Civile di Baggiovara – e quindi per noi è fondamentale la ricerca e la partecipazione ai congressi delle società di categoria che ci consentono di fare il punto sulle nuove frontiere della nostra specialità che è molto formativa per i giovani medici e davvero affascinante. È motivo di orgoglio per tutto il Dipartimento quindi che molti specializzandi abbiano presentato i propri studi insieme agli strutturati. Desidero ringraziare anche il dottor Giovanni Pinelli, Direttore della Medicina Interna d'Urgenza e Area Critica dell’Ospedale Civile per aver collaborato a uno degli studi. Voglio fare i miei complimenti a tutti i miei collaboratori e studenti per l’ottimo risultato raggiunto.”

Lo studio "Evaluation of a Point-of-Care Ultrasound Protocol for Atraumatic Abdominal Pain in the Emergency Department: The ABCDEF Approach," è stato presentato dal dott. Carmine Cristiano Di Gioia, dirigente medico del Pronto Soccorso di Baggiovara e specialista in medicina d'emergenza urgenza. Questo studio rivela l'efficacia e l'accuratezza dell'ecografia point of care eseguita al letto del paziente da parte degli specialisti in medicina d'emergenza nella diagnosi differenziale precoce delle patologie acute nei pazienti con dolore addominale atraumatico. "Questo studio – spiega il dottor Di Gioia - permette di ampliare le competenze dei medici d'emergenza nel campo del dolore addominale. In passato, il dolore addominale è stato definito < > a causa della complessità nella diagnosi delle numerose patologie acute associate. Il nostro studio dimostra come un corretto approccio ecografico al letto del paziente consenta di diagnosticare precocemente patologie che richiedono trattamenti e percorsi molto diversi tra loro quali ad esempio occlusioni intestinali, appendiciti acute, calcolosi renali, diverticoliti, dissezioni di aneurismi aortici e colecistiti. Ciò beneficia sia la salute del paziente che l'efficienza delle risorse sanitarie. ". Il dott. Di Gioia ha citato anche una recente pubblicazione americana che stima un risparmio economico significativo grazie alla POCUS nel contesto delle occlusioni intestinali, in termini di riduzione dei costi sanitari, incremento della disponibilità dei posti letto, riduzione delle richieste improprie di TC, riduzione del tasso di esposizione a radiazioni ionizzanti e quindi delle patologie tumorali ad esse correlate.

“La formazione continua nel campo della POCUS (point of care ultrasound) – commenta il dottor Geminiano Bandiera, direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Civile di Baggiovara – è fondamentale per il medico di emergenza – urgenza. L'uso di questa tecnologia consente, infatit, di riconoscere rapidamente patologie potenzialmente fatali, di identificare il percorso del paziente e di ottimizzare le decisioni diagnostiche, riducendo i tempi di attesa e l'uso di risorse”.

Gli altri interventi hanno esplorato altri importanti aspetti dell’Emergenza-urgenza:

1) L’accorciamento del diaframma misurato tramite l’ecografia per predire la prognosi delle polmoniti da Covid-19: Carmine Cristiano DI GIOIA (dirigente medico AOU PS Baggiovara), Stefano ALBONI (specializzando Unimore in MEU), Alice ALAME (studentessa Unimore in Medicina e Chirurgia), Lucrezia GRISAN (studentessa Unimore in Medicina e Chirurgia), Silvia SELMI (specializzanda Unimore in MEU), Luigi FARINELLI (specializzando Unimore in MEU), Francesco DEL PRETE (specializzando Unimore in MEU), Chiara MANNI (specializzanda Unimore in MEU), Chiara BERLINGÒ (specializzanda Unimore in MEU).

2) L’utilizzo del Pallone Occlusivo Endovascolare Rianimatorio dell’Aorta (REBOA) in Pronto Soccorso per il controllo dell’emorragia addominale maggiore non traumatica: un caso clinico. Presentato da: Stefano ALBONI (specializzando Unimore in MEU)

3) Embolia spontanea da cristalli di colesterolo: un caso clinico. Presentato da Federica GRANDI (specializzanda Unimore in MEU), Giuseppe IARIA (specializzando Unimore in MEU), Ennio LICHERI (specializzando Unimore in MEU) con la partecipazione del direttore della Medicina Interna d’Urgenza dott. Giovanni PINELLI.

4 Quando i centimetri contano: un caso di ferita penetrante addominale. Presentato da Martina LANCELLOTTI (specializzanda Unimore in MEU), Virginia TORRICELLI (specializzanda Unimore in MEU).

5. Un caso clinico di phlegmasia cerulea dolens con embolia polmonare massiva. Presentato da Martina LANCELLOTTI (specializzanda in MEU), Giovanni BETTELLI (dirigente medico AOU PS Baggiovara), Giorgia GRINZI (dirigente medico AOU PS Baggiovara).

6. Un caso clinico di gravidanza ectopica che ha causato shock emorragico in una paziente a cui è stato impiantato un dispositivo intrauterino. Presentato da Martina LANCELLOTTI (specializzanda Unimore in MEU), Virginia TORRICELLI (specializzanda Unimore in MEU), Daria TOSATTI (dirigente medico AOU PS Baggiovara), Daniela GRISANTI (dirigente medico AOU PS Baggiovara).