Riaprono gli impianti, da lunedì si torna a sciare sul Cimone

Un momento tanto atteso per i gestori e per gli appassionati, con la speranza di non perdere completamente la stagione

Al Cimone si torna finalmente in pista, a partire da lunedì 15 febbraio. Venute meno le restrizioni - per lo meno fino a quando permarrà la zona gialla - gli operatori potranno trovare un po' di ossigeno in una stagione che purtroppo appare ormai irrimediabilmente compromessa. Saranno regolarmente in funzione gli impianti del Comprensorio, dove le nevicate sono state abbondanti nelle scorse settimane: la situazione dettagliata impianti piste aperti da lunedì è consultabile in tempo reale sul sito del Comprensorio.

Non è necessario prenotare gli skipass, che saranno acquistabili sia online per chi possiede già la Cimone Card delle stagioni precedenti o l’acquisto degli skipass può avvenire direttamente presso le casse situate a Sestola, (vendita già attiva tutti i giorni con orari dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18 ) e presso le casse potenziate di Passo del Lupo Cimoncino Le Polle e Lago Ninfa (vendita aperta dalle ore 8 di lunedì 15 febbraio orario continuato fino alla chiusura).

Per cambiare gli skipass pluri-giornalieri non usati la stagione precedente si deve venire esclusivamente presso la cassa degli uffici del Consorzio a Sestola: non verranno cambiati nelle casse in quota .