Defluisce la piena del Secchia, riaprono Ponte Alto e ponte dell'Uccellino

Nel corso della notte i livelli dei fiumi sono calati sensibilmente: al momento il Secchia e il Panaro sono tornati alla soglia "gialla" in corrispondenza del loro passaggio nel territorio di Modena. La piena defluisce verso la Bassa e nelle prossime ore è prevista un'ulteriore riduzione dei livelli, confidando ovviamente nella clemenza delle precipitazioni comunque previste per i prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 8.30: Questa mattina sono stati riaperti al transito Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino, mentre restano chiusi Ponte Motta e gli altri ponti più a valle.

Ancora bloccato invece il nodo della Fossalta, per il quale si attende nelle prossime ore la completa riapertura della via Emilia e del Ponte di Sant'Ambrogio. Il traffico proveniente da Castelfranco è deviato attraverso San Cesario e Spilamberto. Congestionata via Vignolese verso Modena.

Resta chiusa via Nonantolana a Navicello, così come altre strade di intorno al paese. Chiuse anche le strade più prossime al Panaro in zona Gaggio: via Imperiale, via Viazza, via Tronco, via Bonvino e via Ortigara.

++ Articolo in aggiornamento ++