Immacolata sul Cimone, prime aperture per le piste da sci nel comprensorio

Buone notizie per il comprensorio sciistico del Cimone. La stagione invernale potrà prendere il via già venerdì 8 Dicembre con l’apertura parziale degli impianti. La neve caduta abbondante nel gli ultimi giorni e le temperature che si sono mantenute basse hanno consentito ai gestori del Consorzio di curare le piste e fornire agli appassionati un primo assaggio della stagione sciistica, seppur ancora in modo molto parziale.

Dal giorno dell'Immacolata, quindi, a Passo del Lupo sarà in funzione la seggiovia triposto Faggio Bianco che permette di sciare sulla pista blu campo scuola Betulla. Al Lago della Ninfa sarà operativo il tappeto Campo Scuola insieme alla pista adiacente, rendendo questo luogo ideale per chi è alle prime armi o desidera perfezionare le proprie abilità sugli sci.

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile a tutti gli appassionati di sci, l’offerta di apertura prevede uno sconto del 50% sul prezzo dello skipass", fa sapere il Consorzio, che ovviamente invita a rimanere aggiornati sulle nuove aperture e sulle ultime novità visitando la pagina ufficiale del Consorzio. Se le condizioni meteo lo consentiranno, infatti, potranno essere aperti altri impianti.