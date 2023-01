Neve in Appennino, si scia (e si slitta) anche alle Piane di Mocogno

Finalmente la neve è arrivata in maniera abbondante ance alle Piane di Mocogno, località di riferimento soprattutto per lo sci di fondo e per le famiglie con bambini. Nel weekend 21-22 gennaio saranno aperte le piste da fondo del Centro Fondo Lama Mocogno, la pista da bob, il baby park con giochi sulla neve e il Campo maestri, Poggio 1 e Poggio 2 per lo sci da discesa

Inoltre, dopo ben tre anni di stop a causa della pandemia e della scarso innevamento, domenica 22 riaprirà anche la pista del Duca, la discesa più impegnativa del Monte Cantiere.

Le Piane offrono anche i seguenti servizi e attrazioni: