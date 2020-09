Bambini 0-6 anni, a Modena riaprono anche ludoteche e laboratori

Dopo la riapertura di nidi e scuole d’infanzia, avvenuta già a inizio settembre, lunedì 21 settembre riaprono anche i Centri per Bambini e Genitori 0/6 anni e gli altri Servizi Integrativi del Comune di Modena. A riprendere l’attività, nel rispetto delle norme anti Covid in vigore, non sono solo i Centri Bambini e Genitori in funzione ai Poli Triva e Barchetta, Primo Incontro e i laboratori per i bimbi più grandi, Sognalibro e la Ludoteca Strapapera. Ai servizi ormai ben noti ai genitori si aggiungono due proposte in più per il sabato mattina: due ulteriori Centri Bambini e Genitori al Polo Barchetta e alla Ludoteca Strapapera.

I Centri Bambini e Genitori offrono un ambiente accogliente in cui mamma o papà possono liberarsi dalla quotidianità e costruire modalità diverse di stare con il proprio figlio, lasciando spazio soprattutto al gioco e alla relazione. Liberarsi anche per poco dalla complessità della vita domestica è occasione per riscoprire che la relazione con il figlio può diventare semplicemente il piacere di stare insieme.

Tutte le mattine i Centri Bambini e Genitori sono attivi presso: Polo Barchetta (con Stregatto rivolto ai bambini da 1 a 3 anni e Primo Incontro rivolto ai bambini da 0 a 1 anno; Polo Triva (con Bianconiglio per i bimbi da 1 a 3 anni e Primo Incontro per quelli da 0 a 1 anno); Centro Infanzia Momo (per la fascia 1-3 anni il martedì, giovedì e venerdì) e la Ludoteca Strapapera (martedì e giovedì per i bambini da 1 a 3 anni).

Riprendono anche i Servizi integrativi del pomeriggio, che vedono a fianco della formula Centro Bambini e Genitori anche le proposte di Laboratorio e Ludoteca per i bambini più grandi. Al Polo Triva il Sognalibro offre Storie in Valigia (martedì e mercoledì per bimbi da 3 a 6 anni) e Arte tra le Pagine (il venerdì per bambini da 6 a 13 anni). Il Centro Infanzia Momo organizza laboratori per bambini da 6 a 13 anni da martedì a sabato e lo fa anche la Ludoteca Strapapera (lunedì, mercoledì e venerdì per la fascia da 6 a 11 anni; martedì e giovedì per quella da 11 a 17 anni)

Infine, il sabato mattina saranno in funzione due nuovi servizi: il Centro Bambini e Genitori Brucaliffo per bambini dai 2 ai 4 anni che prende il via al Polo Barchetta il 3 ottobre e il Centro Bambini e Genitori per bambini dai 3 ai 5 anni alla Ludoteca Strapapera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i Servizi integrativi sono gratuiti e vi accede previa iscrizione e prenotazione nel rispetto delle nuove regole di sicurezza dettate dall’attuale contesto sanitario. Programmi, indirizzi, giorni e orari di apertura, oltre ai riferimenti telefonici per prenotare sono consultabili sul sito del settore Istruzione (www.comune.modnea.it/ istruzione/rete-dei-servizi- integrativi).