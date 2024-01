Primo weekend di neve alle Piane di Mocogno, c'è anche un nuovo impianto

"Grazie all’arrivo della prima neve della stagione, da questo fine settimana le Piane di Mocogno sono pronte ad accogliere i turisti e gli sportivi con tutte le piste regolarmente in funzione". Così il sindaco di Lama Mocogno Giovanni Battista Pasini commenta l’apertura della stagione invernale nella stazione sciistica che ospita l’unico centro Fisi per lo sci di fondo in Emilia-Romagna.

"Da domani sulle piste sarà in funzione il nuovo tapis roulant, più lungo e moderno del precedente, spostato al margine dell’area attrezzata per bob e slittini: si tratta di un investimento di 135mila euro, reso possibile dal sostegno della Regione Emilia-Romagna – dichiara Pasini - Il Centro Fondo un punto di eccellenza per tutto l’Appennino e la stazione delle Piane di Mocogno, con la ricchezza della sua offerta, è in grado di accogliere famiglie e ragazzi in un contesto ottimale".

Le Piane di Mocogno, con l’ampio parcheggio gratuito di Piazza Dante Alighieri, si confermano anche un centro sciistico decisamente facile da raggiungere ed economicamente alla portata di tutti. Sulla Piazza Dante Alighieri sorge poi lo storico Hotel Mazzieri, attivo da quattro generazioni, che proprio in questi giorni è pronto a ricevere i turisti in camere interamente rinnovate grazie ad un significativo investimento privato.

L’esordio della stagione sciistica alle Piane di Mocogno sarà festeggiato domenica con un inedito torneo di pallavolo sulla neve che inizierà alle 11 e sarà seguito, a partire dalle 16, da un “après ski” organizzato da Lama by Night. Oltre a partecipare e ad assistere al torneo, sarà possibile passare una giornata in compagnia, con musica e intrattenimento (info via whatsapp ai num. 3898559474 e 3382325586). Per la stagione invernale 2024, un inizio coi fiocchi.