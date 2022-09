Mense scolastiche, la disdetta dei pasti ora si fa con l'app

Con l’inizio del nuovo anno scolastico entra in funzione anche una nuova modalità per la prenotazione dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica presso la scuola primaria. Il progetto è a cura del Comune di Modena, degli Istituti Comprensivi e della ditta di ristorazione Cir-Food.

Il nuovo sistema consente alla famiglia di gestire direttamente la prenotazione del pasto tramite l'utilizzo di un'applicazione per smartphone o di un apposito sito web. Se fino ad oggi la prenotazione del pasto avviene a scuola tramite la raccolta quotidiana delle prenotazioni da parte del personale scolastico, da quest’anno i pasti sono considerati prenotati per tutti i giorni di scuola e la famiglia dovrà disdire la prenotazione nei giorni in cui non ne vorrà usufruire.

I dati relativi all’alunno, comprese le preferenze rispetto alla tipologia di pasto, saranno già caricati sul sistema e la disdetta potrà avvenire anche con largo anticipo (fino a 30 giorni prima) e fino alla mattina stessa, entro le 9.30.

Per i mesi di settembre e ottobre saranno contemporaneamente attivi entrambi i sistemi di prenotazione (cartacea a scuola e tramite app o web) e farà fede la prenotazione a scuola. Da novembre, invece, sarà attiva unicamente la prenotazione tramite app o web e quindi i pasti che non saranno disdetti con questa modalità dalla famiglia saranno fatturati all’utente.

Per i nuovi iscritti a scuola, affinché applicazione e sito web siano operativi occorre l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica (https://www.comune.modena.it/ servizi/educazione-e- formazione/ristorazione/ ristorazione-scuole-primarie).