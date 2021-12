"Modena in vetrina" cresce e punta sul mondo universitario e sugli annunci immobiliari

Non è stato una meteora: il progetto "Modena in vetrina", nato durante l’inizio della pandemia con l’obiettivo di collegare la domanda all’offerta commerciale, si è sviluppato e ha raggiunto risultati importanti, con l’obiettivo di posizionarsi sempre più come “vetrina” dell’offerta commerciale e di servizi di Modena e provincia e come “link” tra la domanda e l’offerta.

Il progetto è stato ideato da Maja Argenziano titolare di IDEAS4U Marketing e Comunicazione con Francesco Toscani, col contributo della Regione Emilia -Romagna, di Confesercenti Modena, di Ecoricerche Sassuolo e del Gruppo Credem. Oggi il gruppo facebook conta quasi 26.000 iscritti ed è stato affiancato da un portale attivo da aprile 2020 (raggiungibile agli indirizzi www.modenainvetrina.it e www.modenaadomicilio.it ) che ha totalizzato oltre 150.000 visualizzazioni e da una App disponibile da giugno 2021 negli store che è già stata scaricata da quasi 2.000 modenesi.

Le attività commerciali, di servizi (anche sanitari) e ristorazione presenti nel gruppo Facebook con la pagina aziendale sono di tutti i generi e nel numero di oltre 1200 e quelle presenti anche su APP e PORTALE sono oltre 250. Sia sul portale che sulla APP sono presenti sezioni dedicate alle attività che consegnano o fanno servizi a domicilio.

Sulla APP stiamo organizzando anche una sezione dedicata al mondo universitario con convenzioni e attività o offerte di interesse per tutti gli studenti, soprattutto fuori sede, che si trovano a Modena per ragioni di studi ed una sezione immobiliare a disposizione delle agenzie e dei privati solo per quanto riguarda il mondo universitario e la ricerca, ma non l'offerta.

In primavera sarà disponibile una declinazione della App per turisti, in doppia lingua, con le attività, eventi, bellezze e servizi che possono interessare i turisti che vengono a Modena da città vicine ma anche dall’estero; con contenuti selezionati e di utilità concreta nel consigliare il target.

“Sono orgogliosa di avere di avere costruito qualcosa di utile, è questa infatti la parola che pronuncia la gente quando si riferisce al gruppo facebook "Modena in Vetrina, a domicilio e che informa" e ai canali del progetto. Una App che mi piace raccontare è che chi viene bannato dal gruppo perché magari ha violato una regola o ha fatto un commento sopra le righe, poi si scusa e chiede in privato di potere rientrare, perché il gruppo serve. Abbiamo su app e portaleattività di tutti i tipi, alcune appena inaugurate come In vino Veritas, wine bar in Corso Duomo che lavora con oltre 1200 Cantine o Millemilia Garage, spazio custodito per auto di lusso o organizzazione di eventi, ma anche realtà profondamente radicate sul territorio come le polivalenti e ne è un esempio la Gino Pini con tutti i servizi che offre dal fitness alla socialità e ristorazione”, evidenzia Maja Argenziano.

Anche la solidarietà viene veicolata attraverso il gruppo, con la comunicazione di iniziative delle più importanti associazioni sul territorio, con la solidarietà diretta tra le persone che si mettono a disposizione per gli altri, o con iniziative promosse direttamente dal gruppo stesso, come quella delle scatole di natale per i meno abbienti in collaborazione con Porta Aperta, o come la “Cioccolata del cuore” in collaborazione col Lions Club Modena Romanica, il cui ricavato andrà alla minore sopravvissuta alla strage di Sassuolo.