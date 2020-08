Manutenzione del verde, assegnati du appalti da oltre 2 milioni di euro

Sfalcio di aree residuali, indagini di stabilità e abbattimento di alberi a rischio. Ma anche potature di siepi, vangature del terreno e rialzi di chioma. Sono solo alcuni degli interventi al via in questi giorni in città, a partire dal territorio del Quartiere 4, nell’ambito del piano di tutela del patrimonio verde del Comune di Modena. Per la manutenzione di parchi e spazi verdi, oltre che per garantirne la fruizione in sicurezza da parte dei cittadini, infatti, sono stati affidati due appalti per un valore complessivo di oltre 2 milioni 300mila euro.

La città di Modena ha un patrimonio di 9 milioni di metri quadrati di aree verdi pubbliche, con la presenza di circa 200 mila alberi, la cui gestione è affidata al servizio Lavori pubblici dell’Ente. Il primo appalto, un accordo quadro per la manutenzione straordinaria approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, prevede il censimento e il monitoraggio delle alberature, oltre agli interventi di sfalcio, potatura e abbattimento che si rendono necessari. La gara per l’affidamento del servizio, del valore di 850 mila euro, ha visto l’aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Avola società cooperativa e composto anche da Cav. Emilio Giovetti srl.

La scelta dell’accordo quadro della durata di 365 giorni con un unico operatore, uno strumento flessibile per intervenire nella maniera più efficace possibile, permette di eseguire nel tempo gli interventi programmati, non programmati e migliorativi secondo le priorità e le necessità individuate di volta in volta dall’amministrazione e senza doverne determinarne in anticipo il numero e il luogo. Nei lavori definiti dall’intesa economica, che mira innanzi tutto ad accertare situazioni a rischio e risolvere eventuali criticità, sono incluse pure la messa in sicurezza e la potatura di piante, comprese quelle presenti lungo le strade.

L’accordo per la manutenzione straordinaria si inserisce nel contesto delle attività complessive per la gestione e la cura del verde pubblico cittadino, che prevedono anche l’affidamento della manutenzione ordinaria per quattro anni, attraverso una gara (a procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del valore di 1 milione e 522mila di euro, delle aree verdi a servizio di parchi, scuole, zone Peep e aree marginali.

Nei giorni scorsi il servizio è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Cav. Emilio Giovetti srl e composto anche da Bioverde servizi srl e Fea srl. Numerose sono le attività incluse nell’appalto, come la pulizia e la rimozione delle foglie e dei residui di potatura con successivo conferimento in discarica; la zappatura e concimazione per cespugli e alberi giovani; l’irrigazione con autobotte o da punti di presa idrica; la fornitura e piantagione di piante; la fornitura di terreno vegetale, concime, pali tutori, pacciamatura; nonché eventuali trattamenti di diserbo.