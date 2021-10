Concordia, c'è il bando per i lavori di ricostruzione di Palazzo Corbelli

È stata pubblicata la gara d’appalto per i lavori di consolidamento con miglioramento sismico di Palazzo Corbelli, l’edificio che ospitava l’ex municipio in Piazza della Repubblica. L’importo a base di gara è poco oltre i 6 milioni di euro. La pubblicazione è avvenuta oggi da parte della stazione appaltante presso l’Unione bassa reggiana e le imprese interessate hanno tempo fino al 13 dicembre prossimo per la presentazione delle offerte.

Una notizia che l’Amministrazione di Concordia è lieta di dare a tutta la cittadinanza a conclusione di un iter complesso che ha coinvolto diversi enti. “La messa a gara dei lavori rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso per la restituzione ai concordiesi di un luogo simbolo della comunità e strategico per l’intero centro storico” afferma il sindaco Luca Prandini.

L’intervento sarà finalizzato a destinare lo storico immobile alle funzioni di rappresentanza dell’Amministrazione comunale, con gli uffici del sindaco, degli assessori, del segretario comunale e le sale per le cerimonie e le riunioni della giunta e del consiglio comunale. Ma Palazzo Corbelli sarà anche la sede per attività culturali e servizi comunali a diretto contatto con la cittadinanza.

“Una scelta pensata per favorire l’attrattività del centro storico - ribadisce il sindaco - grazie ad una sede comunale dedicata a tutte le funzioni di front office di maggior fruizione pubblica. Dopo l’avvio del cantiere del Teatro del Popolo, aggiungiamo ora un ulteriore tassello alla ricostruzione di Concordia.”