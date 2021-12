Nuovo lotto della tangenziale di Mirandola, ecco l'appalto

Punto per la viabilità nella bassa modenese. Anas ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori della variante alla Ss12 "dell'Abetone e del Brennero", nel Comune di Mirandola (secondo lotto, primo stralcio), per un totale di oltre 5,4 milioni di euro.

La nuova viabilità rappresenta il proseguimento del primo lotto della variante di Mirandola, aperta nel 2012, l'anno del sisma della bassa emiliana. L'appalto riguarda la realizzazione di un nuovo tracciato che, a partire dall'attuale rotatoria tra la Ss12 e la Sp8, giunge fino alla strada comunale via Bosco Monastico, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria.

L'intervento prevede l'inserimento di opere idrauliche per lo smaltimento delle acque di piattaforma, la realizzazione di un muro di contenimento, la costruzione di 3 tombamenti scatolari oltre che ad una serie di collettori circolari necessari al ripristino della canalizzazione del reticolo geografico esistente, spiegano da Anas. La durata prevista dei lavori è di 332 giorni.