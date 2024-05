Approvato il progetto per la ciclabile San Cesario - Altorà

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della ciclabile di collegamento San Cesario - Altolà - Spilamberto, per il tratto compreso fra via Barca, poco fuori dall’abitato di San Cesario, e via Roversi, dove inizia il tratto già realizzato di ciclabile verso il Comune di Spilamberto.

La nuova infrastruttura avrà un costo complessivo di circa un milione di euro e sarà finanziata quasi completamente con le risorse derivanti del Piano Attività Estrattive, senza attingere quindi al bilancio del Comune. Il percorso - realizzato completamente in asfalto, lungo circa 2,2 chilometri - si collegherà direttamente al tratto già esistente all’altezza di via Roversi e sarà realizzata in fregio alla SP14 sempre su percorso protetto lato ovest fino alla curva di via Bergonzini, quando si sposterà più all’interno, ma sempre su percorso protetto e sicuro fino a via Barca.

La Lista Insieme per San Cesario, che sostiene l’Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Zuffi, esprime grande soddisfazione per questo risultato. Questa opera era uno dei capisaldi del programma elettorale presentato nel 2019 e finalmente ora sono state create le condizioni per la realizzazione dell’opera. Grazie a questo tratto, si potrà mettere in collegamento diretto il capoluogo di San Cesario con la frazione di Altolà, evitando che pedoni e ciclisti percorrano la strada provinciale, che per gli alti volumi di traffico risulta non sicura per gli utenti deboli della strada. Ma non solo Altolà: grazie al collegamento fino al ponte di Spilamberto, questa infrastruttura mette in comunicazione San Cesario con tutti i percorsi delle Terre dei Castelli.