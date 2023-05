Nuovo Nido di Montale: approvato il progetto da 1,7 milioni di euro

Via libera al progetto esecutivo del Nuovo Nido di Montale: l’iter di gara è già stato avviato e il cantiere partirà in estate. La Giunta comunale di Castelnuovo Rangone ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Nido d’infanzia di Montale, un progetto da 1,7 milioni di euro per il quale l’Amministrazione comunale potrà usufruire dei fondi del PNRR per circa 1,2 milioni di euro, mentre i restanti 500 mila euro – necessari in seguito all’aumento dei costi di costruzione e delle materie prime – verranno coperti da risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione, senza far ricorso così all’indebitamento.

Sostenibilità ambientale, cura del verde e valorizzazione del progetto pedagogico sono i punti cardine della nuova struttura che sorgerà in via Volta e che verrà presentata anche in occasione del prossimo BLA BLA Festival. Il nuovo intervento è destinato ad ampliare sensibilmente la ricettività del servizio – dai 60 ai 70 bambini, divisi in quattro sezioni, a fronte dell’unica sezione dell’attuale Nido ‘La casa viaggiante’ –, come spiega il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi.

“Un’opera strategica per tutta la nostra comunità ed in particolar modo per Montale. Siamo e vogliamo continuare ad essere un territorio a misura di famiglia - dice Paradisi -. Con il nuovo Nido, per il quale abbiamo ottenuto un importante finanziamento all’interno del PNRR, saremo in grado di quadruplicare l’attuale numero di posti disponibili a Montale, passando da una a quattro sezioni, rispondendo così alle esigenze delle giovani famiglie che sempre più numerose scelgono di venire ad abitare nel nostro territorio. L’obiettivo è offrire servizi di qualità, immaginando e costruendo, oggi, la comunità di domani: la nuova struttura, che sarà costruita con soluzioni moderne e secondo elevati standard di efficientamento energetico, si inserisce in un piano più ampio di investimenti in edilizia scolastica pensato per la frazione, che punta nel medio termine a creare un polo in grado di accompagnare bambine e bambini nel loro percorso educativo da 0 a 14 anni”.

Il passaggio in Giunta del progetto esecutivo è una tappa fondamentale per l’intervento, che entro fine mese vedrà la scelta della ditta a cui verranno affidati i lavori, dando così il via all’iter per la realizzazione. Entro l’estate è prevista la posa della prima pietra, poi il cantiere dovrebbe proseguire per 18 mesi, con consegna entro settembre 2025, in tempo per l’avvio dell’anno educativo.