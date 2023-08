Laghetto di Modena Est, approvato il progetto di riqualificazione da oltre 300mila euro

Via libera della Regione Emilia-Romagna al progetto di riqualificazione del laghetto di Modena Est sviluppato dal Comune di Modena anche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana dell’area e ridurre e contrastare i fenomeni di microcriminalità. L’intervento “Ri-Viviamo il parco del laghetto: azioni integrate per la sicurezza” ha un valore complessivo di 333 mila euro e ha ottenuto un finanziamento regionale di 156 mila euro (110 mila in conto capitale per gli investimenti) proprio nell’ambito della sicurezza urbana, sull’esempio delle iniziative già realizzate in altre aree verdi come, nei mesi scorsi, quella di via Donati.

Il finanziamento, con una quota comunale di 177 mila euro (165 mila in conto capitale), è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta su proposta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Il progetto è stato sviluppato dall’ufficio Legalità e sicurezza del Comune insieme al settore Lavori pubblici e prevede la demolizione delle strutture abusive, la manutenzione e la pulizia dell’area verde, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di telecamere per la videosorveglianza, l’organizzazione di attività di animazione in collaborazione con le diverse realtà associative del quartiere.

“Oltre ai lavori strutturali, infatti, l’iniziativa si propone - sottolinea Andrea Bosi, assessore ai Lavori pubblici e con delega alla Legalità - di coinvolgere soggetti e associazioni del quartiere, compresi i gruppi per il controllo di vicinato, che già hanno contribuito alla progettazione nel percorso partecipativo che si è sviluppato nei mesi scorsi. L’obiettivo è giungere alla definizione di una gestione condivisa dello spazio riqualificato e favorire la frequentazione del parchetto con attività sportive e ricreative dopo l’abbandono che si è verificato durante il periodo della pandemia”.

Nell’ambito del progetto è previsto anche un bando per sostenere le attività di animazione che coinvolgeranno, tra gli altri, anche lo sportello “Non da soli”, il comitato cittadini di Modena Est, la Polisportiva Modena Est, la scuola d’arte Talentho, il gruppo scout.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione del verde è prevista un’attività di rimboschimento del parco, in un’ottica di forestazione delle aree urbane, con la piantumazione di alberi e arbusti. Tra gli interventi di manutenzione anche il ripristino del sistema di pompaggio e ossigenazione dell’acqua del laghetto.