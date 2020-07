Via libera alla demolizione dell'ex Mercato Ortofrutticolo in via del Mercato

Abbattere il capannone di via del Mercato per fare spazio alla nuova “Scuola Innovativa” che verrà realizzata nella zona dell’ex Mercato bestiame, nel cuore dell’intervento del Progetto Periferie di rigenerazione e innovazione dell’Area nord della città. La giunta comunale, infatti, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione della struttura prefabbricata e la pulizia e il ripristino degli spazi liberati; l’intervento ha un valore complessivo di 200mila euro e i lavori, che saranno realizzati dopo l’estate, si concluderanno entro il mese di settembre.

Il capannone che ospitava il Moi, Mercato ortofrutticolo italiano, è ampio quasi 4.500 metri quadrati ed è posizionato di fianco al cantiere del Data Center, struttura in via di ultimazione che ospiterà i Ced di enti pubblici e soggetti privati migliorandone qualità e sicurezza. Il piano operativo del Settore lavori pubblici e manutenzione della città per superare il prefabbricato inizierà con l’installazione dei parapetti perimetrali alla copertura, quindi i lavori seguiranno diversi step, con particolare attenzione allo spostamento dei rottami. Per il pavimento, infatti, non è prevista la demolizione, dal momento che sarà incluso nell’area cortiliva del nuovo edificio scolastico che si prevede di edificare. Per preservare la superficie verrà steso sulla stessa un tappeto di sabbia, mentre gli elementi strutturali del tetto da abbattere verranno calati a terra per poi effettuarne la rimozione. Una volta portate via le macerie, saranno svolte le operazioni di completo ripristino dell’area per l’intero spazio di 4.500 metri quadrati, nell’ottica dei futuri lavori di riqualificazione del comparto, che sarà così pronto ad accogliere nuove strutture. Nelle prossime settimane prenderanno il via le procedure per affidare gli interventi.

I cantieri nell’area dell’ex Mercato bestiame erano iniziati l’anno scorso, con la rimozione dell’amianto dalle coperture degli edifici e la demolizione del muro di cinta e di parte di una palazzina.

Nell’area sorgerà tra l’altro la “Scuola Innovativa” che in primavera ha visto l’approvazione, da parte della giunta comunale, del progetto esecutivo in linea tecnica. Si tratterà di una scuola innovativa e sostenibile, a bilancio energetico neutro, caratterizzata dalla semplicità e dalla flessibilità degli spazi; un ambiente scolastico non più racchiuso in ambiti separati, ma uno spazio unico e integrato, in relazione con il tessuto cittadino.

Sempre all’interno del comparto, in via Forghieri, procedono i lavori per la palazzina del progetto “Abitare sociale”: un complesso caratterizzato da nuove soluzioni abitative, a canone calmierato, con ampi spazi condominiali per l’aggregazione e la condivisione di attività, alloggi per persone disabili e, al piano terra, un Centro diurno per persone con disabilità. Inoltre, in ottobre inizieranno i lavori appaltati da CambiaMo per la riqualificazione di oltre 2 chilometri di strade (via Canaletto, via Finzi e via del Mercato). I diversi interventi costituiscono il cuore del complesso intervento di riqualificazione urbana del quadrante “Area nord”.