​Più posti per i vaccini in provincia, da oggi al 14 agosto aggiunte quasi 7mila sedute

Incrementate sensibilmente le disponibilità in tutti i Punti vaccinali della provincia, per fornire il più rapidamente possibile l’appuntamento della prima dose e aumentare la copertura vaccinale

Nuova accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Modena: da oggi al 14 agosto sono state aggiunte quasi 7mila sedute nel calendario degli appuntamenti di tutti i Punti vaccinali, per la somministrazione della prima dose con vaccini a mRna. I posti sono disponibili già da venerdì 6 agosto in tutti i Punti vaccinali distrettuali.

La rimodulazione della programmazione della campagna vaccinale, resa possibile dall’arrivo di ulteriori dosi, consente di fornire una risposta più rapida alle richieste di appuntamento da parte dei cittadini. L’obiettivo è ovviamente quello di aumentare la copertura vaccinale in tutta la popolazione, in particolar modo in quelle fasce d’età in cui l’adesione non è ancora considerabile ottimale.

Sono disponibili come sempre appuntamenti nel breve periodo per i vaccini a vettore virale, anche a dose unica, riservati agli over 60.

“Con questa operazione – spiega Silvana Borsari, responsabile provinciale della campagna vaccinale anti-Covid – confidiamo di raggiungere, in breve tempo, quella fascia di popolazione che ancora non ha aderito alla campagna vaccinale, per imprimere quella accelerazione necessaria ad aumentare la copertura e mettere in sicurezza il maggior numero di cittadini possibile. La vaccinazione è un atto fondamentale per la salute del singolo ma anche di tutta la comunità, per proteggere anche chi non può vaccinarsi per condizioni di fragilità”.