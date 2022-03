Apre in centro storico Babylodge, il kidsdesign di alta gamma made in Modena

Apre oggi i battenti nel cuore del centro storico di Modena lo showroom Babylodge, brand made in Modena specializzato in kidsdesign di alta gamma e ispirato al metodo Montessori. La scelta di Modena nasce dalla volontà di testimoniare il legame con il territorio dove nel 2017 è nato il brand, e dove tuttora hanno sede gli atelier artigiani e la warehouse. A Modena, infatti, Babylodge disegna e realizza i propri prodotti, che vengono commercializzati in Italia, in Europa e negli Stati Uniti mediante il sito e-commerce e alcuni partner e distributori dislocati sul territorio.

Lo showroom, ubicato al civico 22 della storica Rua del Muro, è realizzato a misura di bambino, in linea con il metodo a cui il marchio si ispira. Un luogo accogliente, dove è possibile vedere, provare e toccare con mano tutti i prodotti del catalogo Babylodge: dagli iconici lettini a casetta, capanna e baldacchino, ai complementi imbottiti, dalle proposte tessili al set tavolo e sedie. L’allestimento riproduce l’ambiente di una cameretta, privilegiando oggetti e decori essenziali, capaci di stuzzicare l’immaginazione del bambino, senza sovraccaricarlo di stimoli e lasciandolo libero di esplorare e sperimentare. Personalizzano lo spazio due pareti display con l’esposizione dei materiali utilizzati, per raccontare la natura artigianale dei prodotti, tutti realizzati a mano in Italia (in gran parte proprio a Modena) con materie prime naturali e certificate (faggio massello, pura lana vergine, cotone grezzo).