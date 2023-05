Il Supercinema Estivo riprende le proiezioni, nonostante il cantiere

Prenderà il via mercoledì 7 giugno la nuova stagione del Supercinema estivo di Modena, nell’area dell’ex Amcm, che questa estate potrà contare su circa 800 posti a sedere, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. E, dopo l’estate, è previsto l’avvio dell'intervento di riqualificazione che consentirà di rinnovare la struttura nell'ambito del progetto del Parco della creatività.

L’arena all’aperto, di proprietà del Comune e gestita dall’Associazione Supercinema estivo aps, torna quindi alla capienza pre-Covid, con ingresso sempre da via Carlo Sigonio, e l’intervento di riqualificazione verrà effettuato una volta conclusa la stagione sulla base del progetto esecutivo che l’Associazione consegnerà nelle prossime settimane all’Amministrazione per l’approvazione. Per questo il programma delle proiezioni non è ancora disponibile, ma lo sarà a breve,

Obiettivi dell’intervento in corso di progettazione, in particolare, sono il miglioramento dell’accessibilità del pubblico al cinema estivo con lo spostamento dell’ingresso principale da via Sigonio alla nuova piazza in corso di completamento, la realizzazione di un nuovo blocco servizi, sempre sul lato piazza, con all’interno la nuova biglietteria, una dotazione di servizi igienici sufficienti per la gestione del cinema, un punto di ristoro con possibilità di effettuare somministrazione in un’area coperta all’interno del cinema, una cabina di proiezione e un magazzino.

È previsto, inoltre, il miglioramento della stabilità dello schermo attuale e la rifunzionalizzazione della biglietteria su via Carlo Sigonio, destinata a locali di servizio, oltre alla messa in sicurezza dell’area e degli impianti del cinema intervenendo anche su recinzioni, cancelli e strutture. Il progetto di riqualificazione dovrà, inoltre, puntare a limitare l’inquinamento acustico derivante dalle attività del cinema, in particolare rispetto alle palazzine residenziali poste nelle immediate vicinanze e in quelle di futura realizzazione.