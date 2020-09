Inaugura "SpazioF",  una nuova porta d’ingresso per la Fondazione di Modena

Si inaugura sabato 12 settembre, a Palazzo Montecuccoli, SpazioF: la nuova porta di ingresso della Fondazione di Modena. L'apertura segue un restauro che ha completamente ridisegnato i contorni degli spazi, collocati all’angolo tra via Emilia Centro e via Malatesta, trasformandoli in un luogo di servizio e di incontro per tutti gli interlocutori della Fondazione.

SpazioF è il centro di promozione e diffusione delle iniziative sostenute dalla Fondazione di Modena, frutto di un dialogo continuo con istituzioni e associazioni di riferimento, messo al servizio di quanti, assieme alla Fondazione, lavorano per il bene di tutti. La location si inserisce nel contesto cittadino come luogo di connessione tra le progettualità sostenute e di partecipazione tra i diversi soggetti che con Fondazione interagiscono, al fine facilitare e risolvere esigenze in termini di organizzazione, programmazione e comunicazione.

All’ingresso di SpazioF una dotazione multimediale, capace di un linguaggio accattivante e diretto, permette di approcciare i contenuti delle attività sostenuti dalla Fondazione in maniera interattiva, accattivante e coinvolgente. Nelle sale successive sezioni della biblioteca specializzata, una sala conferenze che può trasformarsi in sala lettura per lo studio individuale, una saletta stampa.

La giornata di inaugurazione avrà inizio alle ore 10 con un evento alla presenza del Presidente, Paolo Cavicchioli, e dei componenti degli organi della Fondazione di Modena.

Dalle ore 14 di sabato 12, e fino all’orario di chiusura delle 19, SpazioF sarà aperto alla cittadinanza: i visitatori potranno entrare in piccoli gruppi, sperimentare le tecnologie multimediali interattive e prendere confidenza con gli spazi. La visita si svolgerà in totale sicurezza, con obbligo di mascherina e nel rispetto della normativa anti-Covid. SpazioF sarà aperto anche l’indomani, domenica 13 settembre, per la prima delle aperture straordinarie previste, con un programma di visite guidate estese anche alle sale di Palazzo Montecuccoli, alle ore 11 per gli adulti e alle ore 17 per le famiglie con bambini. La visita è su prenotazione, da effettuare tramite la App della Fondazione di Modena, oppure scrivendo a spaziof@fondazionedimodena.it e telefonando allo 059239888.

