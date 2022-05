Piscine Dogali, apre la vasca esterna da 50 metri

A distanza di un mese dalla fine anticipata dell’attività invernale, con la chiusura della copertura pressostatica per ragioni legate ai costi energetici troppo alti, alle piscine Dogali riapre la vasca da 50 metri. Da lunedì 16 maggio, infatti, prende il via la stagione estiva dell’impianto natatorio comunale, che prevede appunto anche la riapertura al pubblico, all’aperto, della principale vasca e degli spazi verdi adibiti a solarium.

In particolare, nei giorni scorsi la vasca da 50 metri è stata interessata dalle operazioni di pulizia, necessarie per poter avviare in questo week end le procedure di riempimento e riscaldamento dell’acqua e la fase di trattamento chimico previsto dal protocollo igienico-sanitario dell’Ausl, con l’obiettivo di poter accogliere i primi sportivi alle ore 6.45 di lunedì 16 per le attività di nuoto libero. Online, sul sito web www.dogalisrl.it, sono pubblicati i costi e le modalità di fruizione delle tre vasche (da 50 e 25 metri e quella “scolastica”), assieme agli orari che, in questo primo step, rimarranno validi fino a venerdì 3 giugno, per poi essere aggiornati. Per accedere alle vasche non occorre la prenotazione e sono attive le misure anti-contagio, con l’invito a rispettare il distanziamento interpersonale di un metro e a indossare la mascherina all’interno dell’impianto e negli spogliatoi.

Con la partenza della stagione estiva, quindi, le Dogali tornano alla completa operatività. Nell’ultimo mese, dopo la chiusura sabato 16 aprile del “pallone” della vasca da 50 metri, è rimasta comunque in funzione la vasca da 25 metri che, attraverso un ampliamento straordinario degli orari e una riorganizzazione di orari e spazi d’acqua, è stata utilizzata per offrire opportunità di allenamento alle società sportive e al nuoto dei singoli cittadini. Le società sportive che fanno parte della compagine che in gestione le Dogali avevano deciso all’unanimità per l’anticipo della sospensione dell’attività e avevano stabilito i modelli di compensazione a fronte di titoli d’accesso non completamente utilizzati, prorogando quindi termini di scadenza o rilasciando voucher o abbuoni per le prossime iscrizioni.

Per ulteriori informazioni si può anche scrivere una mail all’indirizzo info@dogalisrl.it, telefonare al numero 333-4953381 e visitare la pagina www.facebook.com/ piscinedogalimodena.