Ferrari, a maggio apre il ristorante Cavallino di Maranello

"I nostri progetti volti alla creazione di nuove opportunità significative con il marchio Ferrari registrano buoni progressi". Lo dice il presidente-ceo di Ferrari John Elkann, oggi in apertura degli assemblea degli azionisti del gruppo. Lo storico Ristorante Cavallino di Maranello, in particolare, "riaprirà le porte a fine maggio: la storia e la tradizione del ristorante sono state reinterpretate in una moderna trattoria modenese grazie alla collaborazione del celebre architetto India Mahdavi, mentre lo chef stellato Michelin Massimo Bottura- ricorda Elkann- contribuirà con il suo virtuosismo gastronomico per un'esperienza culinaria unica".

Non solo. "A metà giugno- continua Elkann in assemblea- lanceremo la nostra prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata da Ferrari, che sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online. La collezione racconterà i valori distintivi di Ferrari, quindi artigianalità, eleganza e innovazione, e sarà dedicata agli amanti del brand e della moda di tutto il mondo".

Intanto, il 2020 ha portato altri risultati. A luglio Ferrari è stata la prima azienda italiana a ricevere la certificazione della Fondazione Equal Salary, con sede in Svizzera, come riconoscimento per la pari retribuzione di donne e uomini per ruoli e attività equivalenti. Ma "abbiamo anche aumentato il nostro sostegno alla comunità locale, attraverso il nostro contributo a una serie di iniziative concentrate principalmente sull'istruzione", evidenzia il presidente-ceo. Che aggiunge: "Coerentemente con la nostra forte convinzione nella sostenibilità ambientale, come azienda ci impegniamo a diventare pienamente 'carbon-neutral', attraverso azioni dirette e indirette entro il decennio".

(DIRE)