Aprire a Modena il centro di Educazione Ambientale. La proposta del Gruppo Scienze Naturali

Un Centro di Educazione e Documentazione Ambientale, dove scuole, associazioni e cittadinanza possano trovare informazioni e iniziative e che diventi un punto di riferimento per riflettere e indagare l'indissolubile rapporto tra qualità dello sviluppo e qualità dell'ambiente.

E’ questa la proposta arrivata dal direttivo del Gruppo Modenese Scienze Naturali, che in occasione della 58esima edizione di Entomodena, manifestazione di rilievo internazionale dedicata alla promozione della conoscenza degli invertebrati (insetti, molluschi), in programma il 23 e 24 settembre alla Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena, ha presentato in un incontro pubblico: “A Modena si avvicina un appuntamento elettorale importante e la nostra comunità sarà chiamata a decidere chi in futuro governerà il territorio e con quali obiettivi. La nostra proposta è che questa nuova fase sia caratterizzata da una diversa e maggiore attenzione ai temi della qualità ambientale, per ridurre l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente naturale e per favorire il ripristino della biodiversità e degli equilibri tipici del nostro territorio”.

Il Gruppo Modenese Scienze Naturali già in passato ha rivolto proposte all'amministrazione, ad esempio chiedendo che gli spazi verdi più rilevanti del territorio urbano siano gestiti non solo per assicurarne la fruibilità ai fini ricreativi e sportivi ma anche per tutelare le presenze faunistiche e botaniche ancora presenti e per promuovere una cultura ambientale quanto mai necessaria.

“Una sollecitazione che sin qui ha prodotto pochi risultati, nonostante l'evidente adesione di tanti cittadini a questa esigenza”, spiega Lucio Saltini: “Si può e di deve fare di più, a partire dall'attenzione ad una promozione culturale e ad una funzione educativa che saranno decisivi per i cambiamenti che dovremo adottare per limitare i danni di un rapporto sbagliato tra attività umane e vincoli ambientali”. Per questo motivo l’associazione crede sia arrivato il tempo di realizzare anche a Modena, come già è successo in altre città, un Centro di Educazione e Documentazione Ambientale, mettendo a disposizione il proprio patrimonio: una biblioteca composta di centinaia di volumi e migliaia di fascicoli di riviste scientifiche, le collezioni naturalistiche acquisite da ricercatori locali nel corso dell'intero '900, oltre a volontari e volontarie che già dedicano il loro tempo alla promozione della conoscenza ed alla organizzazione di attività didattiche e di sensibilizzazione. Lucio Saltini conclude: “A Modena tanto si è fatto per la promozione della cultura: si sono rinnovati ed ampliati spazi museali, restaurati edifici storici di grandi dimensioni, delineato progetti e mobilitate risorse. L'Università di Modena è cresciuta, associazioni di ogni tipo animano la città e sono sostenute dall'amministrazione. Con un grande vuoto: l'investimento per la conoscenza della natura e delle sue regole. E’ tempo di dedicare spazi e risorse anche alla promozione di una cultura consapevole della sfida che abbiamo di fronte: quella della convivenza dello sviluppo umano con i vincoli ambientali, perché non basterà (per cambiare strada) l'attività di qualche erudito, sarà necessario rendere tutta la popolazione più attenta, rispettosa, consapevole dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente”.