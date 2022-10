Nuova area cani a Medolla, sarà intitolata a "Gioppo"

A Medolla sabato 8 ottobre inaugura la nuova area sgambamento cani, che il Comune ha deciso di intitolare a Gioppo, cane ucciso nel marzo dello scorso anno, in un episodio che aveva scosso la comunità medollese e in generale tutti gli amanti degli animali. E proprio loro, insieme ai loro amici a quattro zampe, saranno protagonisti della giornata di sabato.

Alle 15.30 appuntamento in quattro parchi pubblici (Parco dei Melograni, Parco dei Gelsomini, Parco Mon Jardin e Parco Grande) per una passeggiata “Piedibus” verso la nuova area sgambamento cani, accanto al Parco della Quercia in via Caduti, dove alle 16 sono previsti il discorso delle autorità e il taglio del nastro, prima di un momento di festa.

“Con l’apertura dell’area sgambamento cani – commenta il sindaco Alberto Calciolari – realizziamo un pezzo del nostro programma, dotando Medolla di un servizio di cui era ancora priva. L’intitolazione a Gioppo dimostra come le comunità vere sappiano unirsi anche negli episodi dolorosi, e insieme creare qualcosa di bello”. “Ringrazio i volontari del verde che accudiranno e si occuperanno della manutenzione dell'area – conclude l’assessora all’Ambiente Patrizia Sgarbi – Per ora l'ombra è garantita da un meraviglioso pioppo, ma col tempo si provvederà a migliorarla, piantando qualche albero in più. Come sempre a Medolla il volontariato del verde trova nuova linfa e si rende protagonista di un bel modo di vivere la comunità”.

L’area, suddivisa in due spazi delimitati e dotata, oltre che di punto acqua, di panchine e sedie per potersi intrattenere, ha una superficie complessiva di circa 1100 metri quadrati, e sarà fruibile dalle 7 alle 23, nel rispetto dell’apposito regolamento, per permettere ai nostri amici cani di potersi sfogare e correre in libertà e in sicurezza.