Anche a Spezzano è stata realizzata un'area sgambamento cani

E' stata terminata la realizzazione dell’area sgambamento cani sita in via don Giuseppe Richetti. Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini di Spezzano, che potranno così usufruire di un luogo preposto all’accoglienza degli amici a quattro zampe senza doversi spostare a Fiorano.

Al momento parliamo di uno spazio unico, e non è possibile dividere l’area in due parti, dal momento che il campo lì presente viene utilizzato anche da chi va a cavallo, in occasione della nota Fiera di San Rocco. Purtroppo una rete “mobile” – da impiegare come strumento di demarcazione, quindi da delimitare le due zone – non sarebbe sufficientemente sicura.

Il costo dell’intervento è stato di circa 10 mila euro, che include i 180 metri della nuova rete, le panchine, il nuovo cancelletto pedonale