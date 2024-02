Più verde all'Ex amcm: oltre 400 modenesi sostengono la proposta Legambiente

Nella convinzione che la riqualificazione del comparto ex AMCM - Parco della Creatività - debba promuovere l’adattamento al cambiamento climatico attraverso una più vasta inclusione di infrastrutture verdi per fronteggiare il fenomeno dell’isola di calore urbana e la naturale gestione delle acque di pioggia, il circolo Legambiente “Angelo Vassallo” di Modena ha raccolto 400 firme per chiedere la costituzione di un’area verde al suo interno.

A fronte di un intervento di riqualificazione che interessa una colata di cemento di circa 35.000m², l’associazione ritiene sia doveroso intervenire sul progetto alla luce anche delle previsioni ARPAE che prevedono un futuro con meno pioggia e più giorni di siccità, un aumento di 2,5° delle temperature massime, aumento di notti tropicali e di giorni con ondate di calore. Uno studio dell’Ausl di Modena ha calcolato un aumento significativo della mortalità nella popolazione modenese durante i mesi estivi, specialmente nella popolazione più anziana.

Nel progetto attuale il comparto ex AMCM si presenta come un’immensa isola di calore dove non sono previste aree verdi che possano mitigarne gli effetti. Tutto questo per Legambiente non solo è in contrasto con il buon senso, ma anche con i numerosi studi italiani ed esteri, con le esperienze di riqualificazione che sono state svolte nel mondo anche in tempi non recenti.

Assieme a 400 modenesi proponiamo dunque al sindaco e alla giunta di rivedere il progetto nella parte non ancora cementificata di circa 1000m² e denominata Piazza dei Binari, sul retro del Laboratorio Aperto. Chiediamo si realizzi un parco alberato che, grazie alla corretta scelta del substrato e delle alberature, garantisca il trattenimento dell’acqua piovana e l’ombreggiamento.

Ringraziamo i cittadini che hanno partecipato a questa petizione, che diventa così il primo atto di un’azione collettiva e creativa nel Parco della Creatività a dimostrazione che anche la cura per l’ambiente è cultura.