Aree gioco e fitness: completate 11 postazioni in città

Sono tutte completate le 11 nuove aree gioco e fitness realizzate nel corso degli ultimi mesi a Modena. Gli spazi rinnovati, con l’arrivo delle temperature più miti e già in occasione delle festività Pasquali possono essere fruite a pieno dai modenesi.

Obiettivo degli interventi, del valore di 500 mila euro in autofinanziamento da parte del Comune, infatti, è promuovere l’inclusione garantendo la massima partecipazione al gioco e alla socializzazione di tutti i bambini e giovani in condizioni di sicurezza e fornire attrezzature in città per l’attività motoria libera e destrutturata. La realizzazione delle nuove aree gioco e fitness rientra in un piano triennale che vede l’assegnazione di altrettante risorse nel 2022 e nel 2023 rispetto alle quali, nelle prossime settimane, saranno definite le future aree verdi in cui saranno collocate le attrezzature, con particolare attenzione per le frazioni comunali.

Dopo le aree giochi e fitness già realizzate nel 2020 e molto utilizzate nel Quartiere 1, al parco Novi Sad, e l’intervento straordinario di riqualificazione in corso nell’area gioco in piazzale Primo Maggio, finanziato dalla Regione con un investimento di 100 mila euro nell’ambito di interventi volti ad aumentare la sicurezza della zona, con il piano 2021 sono state realizzate le attrezzature nei Quartieri 2, 3 e 4, optando, in particolare, per materiali durevoli, come ad esempio l’acciaio e il laminato ad alta pressione.

Nel Quartiere 2, dove sono stati portati a termine lavori per 200 mila euro, le aree interessate dagli interventi sono state il parco XXII Aprile, con una nuova area fitness fruibile e accessibile anche all’utenza con disabilità motoria e predisposto un campo da pallavolo in erba sintetica; l’area verde del comparto Peep Santa Caterina e Repubblica Montefiorino, dove sono state realizzate due nuove aree gioco per bambini e una terza, dedicata a ragazzi più grandi; l’area del Peep Paganini, dove sono state completamente sostituite le attrezzature ludiche presenti; il parco Boccaccio, dove il gioco a torretta esistente è stato sostituito e integrato ed è stato inserito un nuovo gioco a rotazione.

Nel Quartiere 4, lavori per 150 mila euro, gli interventi hanno riguardato l’area Peep D’Avia nord - parco della Fanfara olandese, dove sono state realizzate una nuova area gioco in sostituzione parziale delle strutture obsolete presenti da oltre 20 anni e un’area fitness dotata di tutti gli attrezzi necessari per consentire l’attività sportiva all’aperto, e l’area verde del Peep Giardino centro, dove verrà realizzata una nuova area gioco in sostituzione di quella ormai vetusta di piazza Guido Rossa.

Nel Quartiere 3, dove sono stati fatti lavori per 150 mila euro, è stata realizzata un’area fitness al parco della Resistenza e sono state allestite nuove aree gioco nell’area verde del Peep Salvo d’Acquisto sud (via Rimini), nell’area Peep Sant’Agnese in via Magenta, in via Chinnici e al parco della Repubblica.