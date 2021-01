Maxi sequestro a Modena Nord, fermato un Tir con 22 chili di cocaina

Sarebbe fruttata sul mercato circa 3 milioni di euro la partita di droga sapientemente intercettata nelle scorse ore dai Finanzieri del Comando Provinciale di Modena e dagli agenti in forza alla Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord. Nel tardo pomeriggio dell’11 gennaio scorso - durante un servizio di controllo anti-covid - gli uomini della Stradale all’interno dell’area di servizio autostradale in prossimità del casello Modena Nord hanno notato un giovane che si aggirava nel piazzale adibito a parcheggio con ripetuti andirivieni verso il bar. I poliziotti, insospettitisi, hanno deciso di identificarlo, dopo averlo bloccato alla guida di un imponente autoarticolato di 15 metri mentre si dirigeva verso le pompe di carburante.

L'atteggiamento preoccupato e man mano nervoso del trentenne, un cittadino georgiano residente in Grecia con scarsa conoscenza della lingua italiana, ha portato ad d un controllo approfondito. In particolare il timbro di revisione del veicolo risultava sospetto, motivo per cui il camion è stato scortato fino alla Sottosezione di Modena Nord, Il crescente atteggiamento preoccupato del conducente e la poca chiarezza sulla merce trasportata hanno indotto i poliziotti a chiedere l’intervento della Guardia di Finanza di Modena che, da lì a poco, è intervenuta con due equipaggi: uno per il controllo della documentazione di trasporto, l’altro per l’ispezione del mezzo industriale con l’ausilio delle unità cinofile.

Da subito i cani antidroga Thor ed Helliot hanno segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti e, a seguito del minuzioso controllo, dopo essersi fatti largo tra il carico, i militari delle Fiamme Gialle hanno individuato un contenitore magistralmente mimetizzato tra i numerosi colli presenti nell’autoarticolato ed occultato al campo visivo con all’interno 20 panetti termosaldati ed avvolti in nastro adesivo dal peso di oltre 1 kg ciascuno, tutti contenenti cocaina, poi risultata particolarmente pura già dai primi test chimici.

Il Magistrato di turno, Dott. Luca Guerzoni, che, ha concordato con le forze di polizia sia per l’arresto d’iniziativa dell'autotrasportatore e per la sua carcerazione, sia per il sequestro dell’ingente quantitativo di droga, nonché dell’autoarticolato e della merce

trasportata.