Truffa ad un'anziana sventata dai Carabinieri, arrestati due finti tecnici del gas

Venerdì scorso, verso le ore 12.00, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato due persone ritenute responsabili di tentata truffa in concorso. Durante un servizio l'attenzione dei militari è stata attirata da due due giovani che, entrando in un condominio, si erano attaccati al petto dei cartellini di riconoscimento che li qualificavano come tecnici di una società di erogazione di servizi pubblici.

Seguiti dai Carabinieri in modo discreto, sono stati notati parlare insistentemente con un’anziana signora chiedendogli di poter verificare e sostituire il contatore del gas, in quanto erano stati segnalati dei guasti. L’anziana signora, un po’ smarrita, in un primo momento ha risposto che non aveva notato alcun guasto, ma sotto si era arresa all'insistrnza dei due aprendo loro le porte di casa.

Come in diverse altre circostanze e con la scusa di dover riparare la caldaia, i finti tecnici hanno cercato di convincere l’anziana signora a "mettere al sicuro" tutti gli oggetti in oro e il denaro, che sarebbero poi finiti irrimediabilmente nelle loro tasche.

L’intervento dei Carabinieri è scattato immediatamente: uno dei due finti operatori ha anche tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. I due, un 22enne di origini marocchine e 38enne sassolese, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’accusa di tentata truffa e condotti in cella per poi essere processati per direttissima.

Ancora una volta i Carabinieri sottolinenano che, nel caso si dovessero presentare a casa dei sospetti operatori di aziende che erogano servizi pubblici o che intervengono senza precedente richiesta per sistemazione di caldaie, contatori o perdite gas, è importante evitare di farli entrare in casa, informando subito il 112.