Arriva la festa del Pd all'Ippodromo, cambia la viabilità in zona

In occasione della Festa provinciale dell’Unità di Modena, dal 25 agosto al 19 settembre, cambia la viabilità in zona Ippodromo. Le modifiche sono in vigore nei giorni feriali a partire dalle 18 (fino al termine delle attività) e nei giorni festivi dalle 10 (fino al termine delle attività).

Il provvedimento si rende necessario sia per tutelare i residenti nelle aree limitrofe limitando l’accesso e la sosta dei veicoli nelle strade adiacenti al luogo dell’iniziativa, sia per garantire una più generale sicurezza stradale orientando i flussi di traffico, disciplinando la sosta, limitando o vietando l’accesso ad aree e adottando deviazioni.

In particolare, in via Argiolas saranno istituiti un senso unico di marcia con direzione Ippodromo, un divieto di sosta sul lato abitazioni e sull’anello al termine della strada, un divieto di transito eccetto residenti nei due varchi di accesso alla sottostrada di via Argiolas e un limite di velocità a 30 chilometri orari.

Stessi provvedimenti per la derivazione di via Contrada parallela a via Argiolas: qui sarà istituito il senso di marcia in direzione via Contrada con limite di velocità a 30 chilometri orari, sarà vietata la sosta su entrambi i lati e il transito, eccetto residenti, nella derivazione di via Contrada che porta alle abitazioni.