Asfaltatura in via Emilia est, al via il cantiere mobile

Giovedì 9 maggio inizia un intervento di asfaltatura in via Emilia est, nel tratto compreso tra viale Caduti sul lavoro e strada Scartazza, che proseguirà per circa due settimane con un cantiere mobile.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I lavori si svolgono nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30, sono previsti restringimenti di carreggiata e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada in corrispondenza del cantiere mobile. Previsto anche il limite massimo dei 30 km/h e senso unico alternato disciplinato da movieri con diritto di precedenza per i veicoli che hanno la propria semicarreggiata libera dai lavori.