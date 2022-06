Asfaltatura di via Emilia est, possibili disagi al traffico

Prendono il via domani, giovedì 30 giugno, con l’asfaltatura del tratto di via Emilia est tra via Capilupi e via Capua, i lavori del secondo stralcio di interventi di manutenzione stradale, del valore di 1 milione di euro, per il ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città.

Gli interventi rientrano nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020 e seguono i lavori previsti nel primo stralcio da 800 mila euro, che hanno interessato tra le altre anche un tratto di via Vignolese, e sono in via di conclusione (rimane da effettuare la riasfaltatura di tratti e banchine in via Martiniana). In generale, i lavori del secondo stralcio, che arriveranno a conclusione intorno alla metà di luglio, consisteranno nella fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie. Le lavorazioni si svolgeranno con cantiere mobile dalle 8.45 alle 18 e potranno richiedere parziali chiusure temporanee o restringimenti con circolazione regolata a senso unico alternato da movieri.

Nel tratto interessato di via Emilia est, in particolare, i lavori di fresatura e posa di nuovo manto di usura comporteranno appunto il restringimento della carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato.

Lunedì 4 luglio i lavori interesseranno via Cucchiari, nel tratto tra via Vignolese e piazzale Manzoni, da martedì le vie Monte Kosica (rotatoria compresa) Crispi, una parte della rotatoria di piazza Natale Bruni, tratti di via Berengario, via Fontanelli e via Piave.

A seguire, saranno interessate nuovamente via Emilia est nel tratto tra via Crespellani e via del Pozzo, un tratto di via Forlì e via Fratelli Rosselli, viale Corassori, via D’Avia sud e via Campagna, oltre a tratti di via Nonantolana.