Asfaltature, estate di cantieri in 12 Comuni: si parte da Spilamberto

Parte lunedì da Spilamberto la serie di cantieri previsti da Inrete Distribuzione Energia (la controllata del Gruppo Hera che gestisce in Emilia Romagna la distribuzione di gas ed energia elettrica) per il ripristino definitivo dell’asfalto in seguito ai recenti lavori di potenziamento delle reti elettriche. Il cronoprogramma coinvolge, oltre al comune di Spilamberto, anche Vignola, Castelnuovo Rangone, Zocca, Marano sul Panaro, Savignano, Guiglia, San Cesario, Lama Mocogno, Montese, Pavullo e Sestola.

Gli interventi, per un investimento totale di circa 200.000 euro, avranno una durata indicativa di tre mesi e, salvo imprevisti, si concluderanno a inizio ottobre.

A Spilamberto i lavori di asfaltatura comporteranno la chiusura al traffico di viale Marconi, via Quartieri e via Roncati da lunedì 24 fino a venerdì 28 luglio, quando il cantiere dovrebbe concludersi. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti dei dodici previsti: l’asfaltatura riguarderà infatti un’area di tremila metri quadrati nei pressi delle scuole. In accordo con il Comune di Spilamberto, è stato deciso di intervenire durante l’estate per creare il minor disagio possibile ai cittadini, in un periodo in cui gli istituti scolastici sono chiusi.