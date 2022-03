Famiglie con almeno tre figli, come richiedere l'assegno di maternità

Da lunedì 21 marzo si può prenotare l’appuntamento all’ufficio Informafamiglia del Comune di Modena per presentate le domande per ottenere i contributi concessi ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e per gli assegni di maternità per l’anno 2022. Le prenotazioni si raccolgono solo al telefono: tel. 059 8775846. A partire dal 28 marzo, poi, le domande potranno essere presentate al Centro per le famiglie o inviate per mail (contributicpf@mediandoweb.it) .

L’assegno di maternità viene erogato per cinque mensilità, per complessivi 1.773,65 euro (354,73 euro al mese) per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni relativi al 2022. La domanda va presentata dalla madre con indicatore della situazione economica Isee per l'anno 2021 non superiore a 17.747,58 euro, in assenza del trattamento previdenziale di indennità di maternità o, se si tratta di una madre lavoratrice, per la concessione della differenza nel caso il trattamento percepito sia inferiore a 354,73 euro. La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino.

L’assegno familiare quest’anno, invece, è attribuito solo per due mesi (gennaio e febbraio) perché poi da marzo viene sostituito dall'Assegno unico universale per figli a carico. Per i due mesi l’importo massimo è di 147,90 euro al mese e lo possono ottenere le famiglie con almeno tre figli minori e con indicatore Isee non superiore a 8.955,98 euro.

I moduli delle domande e i documenti da allegare saranno disponibili sul sito del Comune (www.comune.modena.it). Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2023.

Le somme spettanti potranno essere erogate solo su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o bancario con Iban associato, occorrerà quindi indicare sulla domanda le coordinate bancarie e allegare copia del codice Iban che deve essere intestato o cointestato al richiedente del beneficio