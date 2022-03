Assemblee di quartiere, è la volta di Cognento

È dedicata alla situazione e alle prospettive di Cognento, anche a seguito dell’emergenza sanitaria, l’assemblea pubblica, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 4 (San Faustino, Madonnina, Quattro Ville), in programma mercoledì 30 marzo nella sala civica di largo Traeri 100. L’incontro, con inizio fissato alle ore 20.45, è intitolato “Dopo l’emergenza Covid, voltiamo pagina e parliamo di nuove idee per le nostre frazioni” e rientra nell’ambito del percorso di partecipazione territoriale “Parliamone insieme” che si sta sviluppando in queste settimane nei quattro Quartieri di Modena. All’iniziativa sono presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alcuni componenti della giunta; partecipa anche il presidente del Q4 Carmelo De Lillo.

Per accedere alla sala è necessario il Green pass rafforzato ed è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 per l’intera durata dell’assemblea.

