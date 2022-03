Propettive per la zona di Villanova, assemblea pubblica in polisportiva

Si intitola “Villanova e Quattro Ville: guardiamo avanti” l’assemblea pubblica, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 4 (San Faustino, Madonnina, Quattro Ville), in programma mercoledì 16 marzo, alle 20.30, nella sala Setti della Polisportiva Quattro Ville, in via Barbolini 7. L’incontro nella frazione di Villanova rientra nell’ambito del percorso di partecipazione territoriale “Parliamone insieme” che si sta sviluppando nei quattro Quartieri di Modena e, in particolare, costituisce l’occasione per riflettere sulla situazione e sulle prospettive del territorio dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. All’iniziativa sono presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alcuni componenti della giunta; partecipa anche il presidente del Quartiere 5 Carmelo De Lillo, confermato nei giorni scorsi nel ruolo dopo il rinnovo dei Consigli dei quattro organismi decentrati del Comune di Modena.

Per accedere alla sala è necessario il Green pass rafforzato ed è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 per l’intera durata dell’assemblea.