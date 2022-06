Sottopasso di via Panni, assemblea al parco Amendola in vista dei lavori

Richiederà circa un anno e mezzo di lavori l’intervento di realizzazione del sottopasso stradale di via Panni, che sarà effettuato da Fer nell’ambito degli interventi già avviati di risoluzione delle principali interferenze con la viabilità della linea ferroviaria Modena-Sassuolo. E insieme al sottopasso sarà contestualmente riassettata la mobilità della zona, con la realizzazione di una rotatoria e di un nuovo tratto stradale per l’accesso al parcheggio del Parco Amendola, di percorsi ciclopedonali e dissuasori di velocità. Nell’area è inoltre previsto un nuovo collegamento stradale a rotatoria tra via Giardini e stradello San Giuliano.

Il progetto dell’intervento di Fer, di prossima realizzazione, che comporterà la sospensione della circolazione per buona parte delle lavorazioni, sarà al centro di una assemblea pubblica organizzata dal Comune di Modena e dal Quartiere 3 Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso per lunedì 20 giugno alle 20.45 al tendone del Parco Amendola in via Panni, durante la quale saranno illustrate anche le soluzioni individuate per la mobilità della zona.

All’assemblea interverranno il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, la presidente del Quartiere 3 Maria Teresa Rubbiani, il direttore generale di Fer Stefano Masola, alcuni componenti della Giunta comunale e tecnici del Comune e di Fer. L’accesso all’assemblea è libero ed è raccomandato l’utilizzo di mascherine.

L’infrastruttura, per un valore intorno ai 5 milioni di euro, è progettata e finanziata da Fer, in accordo con il Comune di Modena, e rientra tra gli interventi già avviati nei giorni scorsi con la chiusura per un anno del tratto di linea ferroviaria tra Formigine e Sassuolo. La Regione ha infatti in programma una serie di interventi per aumentare la sicurezza dei passeggeri e l’ammodernamento della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, con l’introduzione del Sistema di Controllo Marcia Treno e la risoluzione delle principali interferenze con la viabilità cittadina. L’esigenza di superare il passaggio a livello di via Panni nasce appunto dalla prossima introduzione del Sistema di Controllo Marcia Treno che, a fronte di un aumento della sicurezza, determinerà un allungamento dei tempi di chiusura dei passaggi a livello, già oggi causa di diverse criticità nella circolazione di quel quadrante della città.