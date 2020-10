Assemblee in cortile alla Rossi Spa, ieri due ore di sciopero a Ganaceto

Terminano oggi le due giornate di assemblee negli stabilimenti, o per meglio dire nei cortili, in via Emilia Ovest e a Ganaceto della Rossi Spa. La rottura delle trattative sul tavolo del contratto nazionale di Federmeccanica è stata all’ordine del giorno, ma le lavoratrici ed i lavoratori della Rossi, impresa che a Modena e provincia conta circa 500 dipendenti hanno dato anche ampio mandato alle RSU e alla Fiom per la proclamazione di ulteriori iniziative di sciopero (ne sono state effettuate anche nei giorni scorsi con ampia adesione), per sostenere la vertenza aperta per il rinnovo del contratto aziendale.

La trattativa infatti era ripresa dopo una lunga sospensione causata dal lockdown (e allungata dall'impresa) il giorno 14 ottobre. "In poche ore si è resa evidente l'indisponibilità aziendale a discutere i temi della piattaforma a suo tempo votata dai lavoratori - spiega la Fiom - Temi economici certo, ma anche normativi volti a migliorare le condizioni di lavoro con uno sguardo importante al futuro, alla sostenibilità ambientale, alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro. L'impresa vorrebbe, prima di fare qualunque discussione, rivedere i contenuti ed i risultati portati dalla lunga storia di relazioni sindacali e anche alle volte dal conflitto, basti pensare che il primo accordo in Rossi risale al 1967". Al tavolo di trattative l'impresa ha quindi negato la disponibilità ad avviare il confronto per il rinnovo del contratto sulla base della piattaforma presentata. "Contemporaneamente si susseguono comunicati aziendali che dettano nuove regole che abbattono prassi consolidate funzionanti su gestione degli orari, permessi, pause e sistema di relazioni sindacali". Nelle assemblee le lavoratrici ed i lavoratori hanno quindi, dato pieno mandato e sostegno alle Rsu Fiom per la proclamazione immediata di 2 ore di sciopero che si sono svolte nella giornata di ieri nello stabilimento di Ganaceto.