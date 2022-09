L’Associazione Chernobyl in visita alle Salse di Nirano

Nella giornata di ieri, giovedì 15 settembre, l’Ufficio Ambiente e l’Ufficio Scuola del Comune di Fiorano Modenese ha ospitato i ragazzi dell’Associazione Chernobyl presso la Riserva delle Salse di Nirano. La cooperativa La Lumaca ha organizzato per loro una bella visita guidata con escursione, passando anche per Ca’ Tassi.

I bambini si sono mostrati davvero molto entusiasti della gita, rimanendo a bocca aperta davanti ai piccoli vulcani di fango della Riserva. L’auspicio è che giornate di questo tipo possano ripetersi in futuro con sempre maggiore frequenza.

L'Associazione Chernobyl è una ONLUS e opera quindi senza scopo di lucro. Quanto raccolto viene impiegato per l'ospitalità dei bambini provenienti dalle zone contaminate della Bielorussia. L'Associazione Chernobyl destina alle attività di accoglienza e sostegno dei bambini oltre il 95% di quanto riceve. Grazie all’impegno e alla disponibilità di tantissime famiglie prevalentemente di Maranello, Fiorano, Formigine sono stati accolti centinaia di bambini per un mese di cure, ospitalità e vacanza in Italia. Con il sostegno di aziende, enti, associazioni abbiamo realizzato progetti di cooperazione con la Bielorussia, incentrati sullo specifico problema sanitario dei bambini di Chernobyl a seguito della catastrofe nucleare.