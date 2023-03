Associazione Familiari e Vittime della Strada e Siulp insieme per migliorare la sicurezza delle strade

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AFVS) sede di Modena, ed il Siulp di Modena, hanno deciso di dare vita ad una collaborazione per cercare di migliorare il livello di sicurezza delle strade di questa provincia.

"L’idea è nata dall’analisi dei dati che, da una parte vedono i numeri degli incidenti mortali in crescita, mentre dall’altra registrano il calo delle pattuglie dalla Polizia Stradale in vigilanza sulle strade extraurbane, provinciali e statali. L’AFVS e il SIULP ritengono di poter formulare idee e iniziative non solo per gli organici della Polstrada, ma anche per individuare quelli che possono essere i punti deboli riguardo la sicurezza della viabilità ordinaria. Limitarsi al solo dato degli incidenti mortali, risulta essere riduttivo e non in grado di fornire un quadro reale di quella che è l’incidentalità della provincia, considerato che esistono anche incidenti gravi e gravissimi. Il decesso è probabilmente l’evento più grave, irreparabile e doloroso che possa accadere, ma non di meno lo sono anche i sinistri stradali che registrano feriti gravi e gravissimi, che producono anch’essi effetti devastanti sulla vita delle persone e delle loro famiglie."

"Capire gli effetti pratici ed i limiti dell’accordo tra Ministero dell’Interno e ANCI per la rilevazione dei sinistri stradali sulla viabilità urbana, è uno degli scopi che la collaborazione tra l’AFVS e il SIULP si prefigge. Tale accordo, infatti, al momento coinvolge le città metropolitane, i capoluoghi di regione e di provincia, ma è destinato ad essere progressivamente esteso a tutti i Comuni, e prevede che le Forze di Polizia statali intervenute in un sinistro stradale, siano sostituite nel più breve tempo possibile dalla Polizia Locale, per garantire un migliore controllo del territorio ed una più efficace infortunistica stradale.

L’AFVS e il SIULP sono già al lavoro per individuare insieme ogni forma di richiesta e di comunicazione per sensibilizzare istituzioni, politica e opinione pubblica riguardo una problematica che coinvolge praticamente tutti i cittadini."