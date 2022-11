Associazione Futuro a cena con Nicoletta Romanazzi

Il suggestivo Palazzo Ducale di Modena farà da cornice mercoledì 16 novembre dalle 19 all’evento “Entra in gioco con la testa”, una cena di beneficenza promossa da Associazione Futuro, con l’intento di raccogliere fondi da destinare ai progetti che la stessa associazione ha messo in piedi in questi anni, dedicati al reinserimento lavorativo degli over 45 e alla lotta alla povertà educativa dei minori.

La serata, che gode del patrocinio del Comune di Modena, avrà come ospite d’eccezione la mental coach Nicoletta Romanazzi, tra i fautori degli straordinari risultati raggiunti dall’atleta Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 a Tokyo, nonché vincitore del titolo iridato indoor sulla distanza di 60 metri, e di altri protagonisti dello sport, come i calciatori Suso, Stefano Sensi e Mattia Perin o i karateki Luigi Busà – anche lui oro alle Olimpiadi giapponesi – e Valeria Bottaro.

Romanazzi, già a Modena poche settimane fa per guidare un percorso di formazione rivolto ai dipendenti e agli agenti di Agenzia Generali Via Emilia Est, presenterà nell’occasione il suo ultimo libro “Entra in gioco con la testa”, edito da Longanesi e giunto alla sesta ristampa.

“Nicoletta è una mia cara amica - precisa Pierluigi Bancale, Presidente di Associazione Futuro - l’abbiamo voluta con noi in questa serata per gli stimoli e i suggerimenti che può darci per cambiare il modo di osservare la nostra vita e i nostri obiettivi. Quello a Palazzo Ducale non vuole essere un evento finalizzato soltanto a raccogliere fondi, ma anche un’occasione di arricchimento personale per i nostri ospiti: il confronto con una delle principali professioniste del coaching può dare un impulso importante per ottenere il meglio da sé e cominciare a vedere le sfide non come ostacoli, ma come nuove opportunità”.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è tenuta questa mattina presso la sede di Associazione Futuro in viale Buon Pastore, ha partecipato anche Alberto Caldana, Presidente di CSV Terre Estensi: “Associazione Futuro è una realtà vivace, capace di collaborare con le altre associazioni di territorio. Lo confermano i progetti di reinserimento lavorativo per persone che perdono lavoro in età avanzata e il coinvolgimento su ‘Un villaggio per crescere’ dedicato alla povertà educativa, esempi di una predisposizione a lavorare in rete con altre realtà, che è un elemento vincente e strategico nel terzo settore”.

All’evento non mancherà la presenza di rappresentanti delle istituzioni, su tutti il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli; sarà possibile partecipare alla serata attraverso un contributo che andrà a sostegno dei progetti di Associazione Futuro, per informazioni inviare una mail a info@associazionefuturo.it o chiamare il 351-7640995.